Alla vigilia della diretta del Grande Fratello Vip, la notizia del lutto per Sonia Bruganelli: “Un amico in più con papà”, cosa è successo.

Un grave lutto per Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista di questa edizione del Grande Fratello Vip. La nota produttrice tv e ormai presenza fissa molto nota e amata della televisione e dello spettacolo italiano ha affidato al suo profilo Instagram il ricordo per una persona molto cara.

“Da oggi papà avrai un amico in più li su con te”, ha scritto la moglie di Bonolis che proprio della morte del genitore aveva parlato qualche settimana fa alla trasmissione ‘Verissimo’. Aveva infatti spiegato che il suo papà era venuto a mancare in maniera del tutto improvvisa e anche inaspettata, a causa di un evento fulminante.

Era infatti morto per un’aneurisma all’aorta e il decesso era avvenuto un paio di anni fa. La donna non dimenticava il padre scomparso in quel modo: “Per me è stato un nido, un abbraccio che io sapevo avrei ricevuto. Quando ti rendi conto che la tua vita va avanti senza che lui torni indietro, lì fa più male”.

Sonia Bruganelli, lutto per la scomparsa di un caro amico

Il riferimento dell’ultimo post dell’opinionista del Grande Fratello Vip è però a un amico di famiglia, che è scomparso, sebbene anche nella foto compaia il suo papà e lei vicino a lui da piccolina. Infatti, come si evince dal seguito del messaggio lasciato sui social network da Lady Bonolis, è venuto a mancare un noto medico, che è anche amico di famiglia.

Stiamo parlando di Pier Prancesco Parra, “Harry Potter”, storico medico sociale legato al mondo dello sport e in particolare del tennis. Il legame con il mondo del tennis si evidenzia anche in quello che è avvenuto oggi in Coppa Davis, con gli azzurri che sono scesi in campo con il lutto al braccio in segno di dolore, cordoglio e rispetto.

Il medico era un punto di riferimento non solo per il tennis ma anche per gli atleti di altri sport che in queste ore sono affranti dal triste annuncio. Tra questi ci sono Leonardo Bonucci, Radja Nainggolan e il compianto Diego Armando Maradona. Forte era anche la sua amicizia con Giampiero Galeazzi, il giornalista sportivo recentemente scomparso.

