libia:-variante-omicron,-tripoli-annuncia-nuove-restrizioni-di-viaggio

Tripoli, 28 nov. (Adnkronos) – Anche la Libia corre al riparo annunciando nuove misure di restrizioni per i viaggi per far fronte alla diffusione della nuova variante Omicron del Covid. I viaggiatori provenienti da paesi in cui sono stati registrati casi legati alla nuova variante Omicron sono invitati a produrre un test Pcr negativo entro 48 ore e anche a rimanere in quarantena per 10 giorni. Tripoli inoltre ha raccomandato ai libici di non recarsi in paesi in cui è stata rilevata la nuova variante.