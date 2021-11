Jessica protagonista di Too Large: la sua storia è incredibile

Jessica pesa 300 kg, rischia ogni giorno la vita a causa del suo peso e altre problematiche salutari, ma si rifiuta di sottoporsi all’intervento per ridurre il suo peso.

Jessica Thompson ha 34 anni e pesa quasi 300 kg. Il suo rapporto con il cibo sta peggiorando a dopo la morte del padre nel 2013. L’episodio del programma “Too Large” trasmesso da Real Time, che ha come protagonista Jessica, ha un esito doloroso, in quanto la donna rifiuta qualsiasi aiuto. A peggiorare la situazione della protagonista dello show è la diagnosi di un tumore.

POTREBBE INTERESSARTI: Too Large, c’è la prima vittima: morta Jennifer Lefevre

La donna rifiuta di continuare il programma, nonostante la sua salute sia duramente messa in pericolo da suo cancro dell’endometrio, insufficienza renale ed embolie polmonari. Ogni giorno la donna lotta per svolgere le sue quotidiane attività, ma rifiuta di sottoporsi ad un intervento di chirurgia bariatrica a causa dei potenziali rischi dovuti all’operazione.

Thompson dice che si sente pronta a fare un cambiamento. Il suo obiettivo non è “essere magra”, ma riavere la sua vita indietro e non diventare ossessionata dal perdere peso e dinventare qualcuno che non è. “Voglio solo rimettermi dei blue jeans”, afferma con dolore la donna. Inoltre Thompson afferma di aver passato del tempo a leggere forum su Internet sulla chirurgia per la perdita di peso che l’hanno spaventata. “Senti così tante storie dell’orrore”, confessa Jessica.

POTREBBE INTERESSARTI: George Covington, chi è il protagonista del reality show Too Large

Dove vedere Too Large

Lunedì 29 novembre c’è stata la sesta puntata della prima stagione di “Too Large”, il reality show, simile a “Vite al Limite”, che mostra le difficoltà dei protagonisti gravemente obesi, nel perdere peso. Il programma va in onda su Real Time, al canale 31, alle ore 21,15. Il dottore che cercherà di cambiare le vite dei concorrenti sarà il Dottor Procter. Per gli abbonati sarà possibile rivedere le puntate di Too Large in streaming su Discoveryplus.

The post Jessica protagonista di Too Large: la sua storia è incredibile appeared first on Ck12 Giornale.