icardi-si-fa-perdonare-con-un-regalo-da-300mila-euro-a-wanda-nara

L’attrice, showgirl e procuratrice sportiva argentina, Wanda Nara, riceve un regalo inaspettato da suo marito Icardi per farsi perdonare.

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme, dopo il breve allontanamento della coppia per il presunto tradimento del calciatore del Paris Saint-Germain. Icardi infatti avrebbe flirtato con l’attrice e cantante argentina 28enne China Suarez.

POTREBBE INTERESSARTI: Icardi, la nuova dedica a Wanda Nara: “Vinco in silenzio”

A scoprirlo però è stata sua moglie Wanda che per rabbia si è tolta l’anello di matrimonio, che ha sancito la loro unione nel 2014. Il tradimento però – a quanto sappiamo – non è mai stato consumato, ma è consistito solo in messaggi hot e un bacio in un hotel a Parigi.

Icardi però ha capito di aver sbagliato e ha fatto di tutto per rimediare al torto fatto a sua moglie nonché madre delle figlie Francesca e Isabella. Tra i gesti di scuse per sua moglie, oggi c’è stato un regalo speciale mostrato sul profilo Instagram di Wanda che ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti i suoi fan. Nara ha ricevuto dal marito, come segno d’ammenda, una borsa molto rara e per questo molto costosa.

La borsa di cui stiamo parlando è una Himalaya Birkin 30 di Hermès, realizzata con pelle bianca di coccodrillo del Nilo con più di 245 diamanti intarsiati e alcuni dettagli in vero oro. Dunque uno tra gli accessori più desiderati tra gli appassionati di moda. Per farci un’idea del costo della borsa, basti pensare che nel 2017 è stata messa all’asta in Cina uno di questi modelli in edizione limitata, e ha raggiunto la cifra di 325.000 euro.

POTREBBE INTERESSARTI: Uomini e donne: Deianira Marzano lancia la bomba su Giulio e Giulia

Mentre solo un anno dopo lo stesso modello di Birkin è stata venduta per 180.000 euro sempre in un’asta organizzata da Christie’s in Gran Bretagna. Questo pezzo di valore di Hermès è molto apprezzato dalle celebrity internazionali come Victoria Beckham, Kim Kardashian, Georgina Rodriguez e Chiara Ferragni che ne possiede più di una ventina tra Birkin e Kelly firmate Hermès. Da oggi anche Wanda Nara potrà sfoggiare la sua borsa di lusso grazie a suo marito Icardi.

The post Icardi si fa perdonare con un regalo da 300mila euro a Wanda Nara appeared first on Ck12 Giornale.