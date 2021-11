giornalista-molestata-in-diretta,-parla-il-conduttore:-“chiedo-scusa”

Dopo le numerose critiche sopraggiunte in seguito alla molestia subita in diretta da Greta Beccaglia, Giorgio Micheletti si è voluto scusare per le sue “parole infelici”.

Continuano a restare in primo piano le molestie subite dalla giornalista Greta Beccaglia in diretta televisiva sabato 27 novembre. Nel corso della trasmissione A Tutto Gol, in onda su Toscana Tv, la 27enne era stata palpata sul lato B da un tifoso durante il collegamento dallo Stadio Castellani per il post partita di Empoli-Fiorentina.

“Scusami, non puoi fare questo, mi dispiace”, aveva detto al volgare tifoso la giornalista, evidentemente spiazzata. A finire alla gogna pubblica non è stato però soltanto il molestatore, la cui identità è al vaglio delle forze dell’ordine, ma anche il conduttore della trasmissione, Giorgio Micheletti, volto noto dei programmi di calcio delle reti “minori”.

Il giornalista aveva invitato Greta Beccaglia a proseguire il suo collegamento dicendole di non prendersela. L’opinione pubblica lo ha per questo motivo accusato di avere minimizzato la grave faccenda, assumendo un atteggiamento paternalista e maschilista. In seguito alle polemiche, Micheletti è intervenuto per dire la sua.

Le scuse di Giorgio Micheletti dopo le molestie a Greta Beccaglia

“Chiedo scusa per le parole infelici usate nel momento concitato della diretta di sabato”. Così in una nota il conduttore di A Tutto Gol ha voluto esprimere il suo dispiacere per quanto accaduto alla giovane giornalista fuori dallo stadio dell’Empoli. Micheletti ha sottolineato che in quel momento il suo unico interesse era essere d’aiuto e che nella sua vita e carriera professionale ha sempre avuto un grande rispetto per le donne.

Intervistato dal Fatto Quotidiano, ha ribattuto a tutti coloro che lo criticano: “Il mio ‘non te la prendere’ è stato detto solo per non mandarla nel panico, non per sminuire il fatto. Se estrapolata la frase può sembrare sminuente, ma non è stato così”. Il giornalista si riferisce a quanto detto a Greta Beccaglia alla chiusura del collegamento: “Grazie Greta, puoi reagire come vuoi, non in diretta, perché determinati atteggiamenti meritano ogni tanto qualche sano schiaffone”.

A stemperare le polemiche nei suoi confronti ci ha pensato la stessa giornalista vittima dell’esecrabile episodio, specificando al Corriere della Sera che “Giorgio è un professionista serio”. In merito alla frase da lui pronunciata, ha spiegato che nel video circolato in rete si sente solo quella battuta, “ma poi in studio si è scusato molte volte e mi ha invitata a raccontare l’accaduto e a denunciare”.

