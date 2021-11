enzo-paci:-biografia-dell’attore-che-interpreta-mauro-bacigalupo-in-blanca

Biografia dell’attore Enzo Paci, l’interprete di Mauro Bacigalupo nella serie “Blanca”, la nuova fiction Rai tratta dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi.

“Blanca” è il titolo della nuova fiction in onda su Rai 1, tratta dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi.

Il commissario di polizia Mauro Bacigalupo è uno dei protagonisti della serie: il suo personaggio è interpretato da Enzo Paci, attore e comico che in passato ha preso parte a programmi come Zelig Off e Colorado.

Enzo Paci: biografia, vita privata e carriera dell’attore

Come riportato nella sua biografia online, Vincenzo – detto “Enzo” – Paci è nato a Genova il 27 gennaio del 1973. Inizialmente molto timido ed emotivo, crescendo Enzo è riuscito a superare le sue insicurezze per poter vivere il suo sogno di diventare un attore.

La sua attitudine da comico ha cominciato a farsi spazio quando era bambino: ai tempi in cui andava a scuola non era “portato né per la caccia né per la guerra” così, per poter guadagnarsi le simpatie degli altri bambini, è diventato “il simpatico giullare di compagnia”.

Dopo aver frequentato la Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, nel 2000 Paci si è diplomato come attore e l’anno successivo è riuscito ad entrare nella compagnia del teatro, iniziando a lavorare con registi importanti come Marco Sciaccaluga e Luca Ronconi.

A partire dal 2003 Enzo ha cominciato a dedicarsi al suo lato comico e al mondo del cabaret, mentre continuava a lavorare in teatro, entrando nel Comedy Club di Genova. Il successo per Paci è arrivato con la partecipazione a Colorado Cafè.

Dal 2009 ha iniziato ad esibirsi anche per la trasmissione Zelig Off e, nel 2014, ha debuttato anche nel mondo cinematografico con il film di fantascienza “12 12 12” nel quale ha partecipato nel ruolo del co-protagonista.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Enzo Paci è sposato con Romina Uguzzoni: cantante Jazz e ballerina di Tip Tap (si è guadagnata la carica di campionessa mondiale per due volte), Romina spesso si esibisce con il marito in tour.

