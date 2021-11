ed-e-liz-di-90-giorni-per-innamorarsi-stanno-ancora-insieme?

Come si fa a non amare Ed di 90 giorni per innamorarsi? I fan non hanno dubbi: per loro, Big Ed Brown è la vera star del programma, e ci si stupisce, e ci si indigna, di fronte al fatto che il cinquantaciquenne non abbia ancora trovato una donna alla sua altezza. Negli ultimi tempi lo abbiamo visto avvicinarsi a una nuova ragazza: Liz Woods…

Ed Brown, star del reality in onda su Real Time 90 giorni per innamorarsi, è proprio un bel tipo. Si comporta come vuole, senza curarsi troppo del prossimo. Commette errori e peccati, e poi si lamenta… Il modo in cui ha trattato la sua vecchia fidanzata filippina Rosemarie Vega non è piaciuto troppo ai fan. Ma poi è stato proprio il carattere da villain a rendere Ed un personaggio memorabile. La coppia, come sappiamo, alla fine si è separata, ma ora Ed è già tornato alla carica. Si è fidanzato con una nuova donna di nome Liz Woods.

Ed e Liz, sarà vero amore?

Nello show abbiamo visto Ed corteggiare goffamente la giovane cameriera Liz. I due ora (in linea con la programmazione italiana) si stanno conoscendo. Subito, però, sono sorti dei piccoli attriti. Volete avere qualche anticipazione sul loro rapporto? Vi accontentiamo subito. A quanto pare Liz avrebbe già sofferto molto a causa di Ed. I due sono stati per un po’ insieme, ma poi hanno litigato. Quando hanno rotto, Ed è andato immediatamente a Las Vegas per distrarsi con altre giovani donne. Tipico del nostro amato Big Ed, giusto? La versione di Liz

In questi mesi Liz ha utilizzato spesso i social media per attaccare il suo ex fidanzato. Lo ha chiamato narcisista, ed è entrata nei dettagli sul motivo per cui la loro storia è finita. La crisi è arrivata nel maggio del 2021. Tuttavia c’è un colpo di scena! POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> 90 giorni per innamorarsi: Amira e Andrew stanno ancora insieme? Tenetevi forte: i due sono tornati insieme. E c’è anche di più… Ed e Liz si sono ufficialmente fidanzati e quindi si sposeranno presto. Sempre che Ed non ne combini una delle sue…

