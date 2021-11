Doug Armstrong di Vite al Limite: oggi è un papà davvero felice

Ecco com’è diventato Doug Armstrong di Vite al Limite, arrivato al programma con 310 kg, oggi ha quattro figli e una vita che gli sorride.

Purtroppo non tutte le storie di “Vite al Limite“, il programma in onda su Real Time, mostrano un lieto fine, perchè la dipendenza da cibo può essere troppo difficile da superare, anche con l’aiuto del dottor Nowzaradan, ma questo non è il caso di Doug Armstrong. Il protagonista della quinta stagione di Vite al Limite infatti era ben determinato a fare un cambiamento drastico per sua moglie e i suoi figli.

Nel primo episodio in cui è andato in onda, nel febbraio 2017, il texano era sceso di 100 kg dal suo peso originale di 310 kg. Nello spin off del programma Doug ha affermato che ha ancora molto su cui lavorare, ma senti di essere arrivato già ad una forma fisica di cui è felice. “Vivere la vita che ho ora mi fa venir voglia di non tornare mai più indietro. Non lascerò che niente metta a rischio la mia vita e la persona che sono ora”, ammette con gioia il concorrente di Vite al limite.

Anche sua moglie Ashley è molto orgogliosa di lui: “È davvero una persona completamente diversa, ma tutto per il meglio”, ha spiegato. “E’ divertente stare con lui”, ha detto Ashley. Durante questo lasso di tempo che è intercorso dalla prima puntata, la coppia ha avuto un quarto figlio, un maschietto di nome Tucker. Infatti Doug durante lo show aveva ammesso di volersi rimettere in forma proprio per la sua famiglia. “Se non faccio questi cambiamenti che devo fare, che tipo di relazione avrò con i miei figli?”, ha detto l’uomo nel 2017. Anche la moglie di Doug Armstrong, Ashley, ha perso molto peso Anche la moglie di Doug, Ashley, ha avuto un cattivo rapporto con il cibo che l’ha portata ad prendere molto peso. La donna però si è sottoposta ad un’operazione di chirurgia bariatrica. Durante il 2018 nello spin-off del programma ha rivelato di aver perso altri 45 kg dall’incontro con il dottor Nowzaradan. “Ashley è sempre stata fantastica, ma vederla così sana e felice è meraviglioso”, ha detto Doug durante lo show. L’ex concorrente del programma infatti ammette di essere felice che le sue cattive abitudini alimentari non influenzino più sua moglie, “è stato qualcosa di cui mi sono sentito in colpa per quasi tutta la nostra relazione”, ha ammesso Doug. POTREBBE INTERESSARTI: Cosa è successo a Sarah Neeley di Vite al Limite: ultimi aggiornamenti Doug attribuisce anche a sua moglie il merito di avergli salvato la vita, sostenendolo ogni volte che lottava per continuare la dieta. Ashley – secondo suo marito – è stata colei che l’ha supportato durante tutto il viaggio, e gli ha permesso di superare certi ostacoli durante il processo di dimagrimento. A oggi Doug Armostrong condivide sul suo profilo Facebook i suoi progressi e la sua ridente famiglia.

