cuori,-finale-di-stagione:-anticipazioni-sulla-fiction-di-raiuno

Cuori, questa sera in prima serata andrà in onda il finale di stagione della serie tv con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci. Tutti i telespettatori potranno assistere agli ultimi due episodi della prima serie.

Il primo si intitolerà Cuori a metà e il secondo sarà Fino all’ultimo respiro, la fiction andrà in onda alle ore 21.25 in prima serata su Rai1. Nel primo episodio della serata ci sarà tensione e preoccupazione per le condizioni di salute in cui riversa Cesare.

Il primario dichiarar che sta sempre peggio e la sua vita è a rischio, solo un trapianto al cuore potrebbe salvarlo, nel momento in cui c’è un cuore disponibile lo stesso Cesare farà una richiesta molto precisa.

L’uomo infatti ritiene che debba essere Alberto ad eseguire l’intervento per riuscire ad impiantarlo, purtroppo Alberto sta vivendo al tempo stesso un momento di frustrazione.

Sarà tormentato dai sensi di colpa per tutto quello che è accaduto a Luisa, anche l’amore per Delia destabilizzerà il suo giudizio e le sue giornate, la quale non riuscirà più a guardare negli occhi suo marito, proprio come quando i due si amavano senza filtri.

Cuori, i tre protagonisti Cesare, Delia e Alberto saranno ancora insieme

Nell’ultimo episodio della serie in onda su Rai1, ci sarà una novità in ospedale, infatti giungerà un nuovo direttore sanitario che dimostrerà sin dai primi attimi una certa famigliarità con Mosca.

I due si alleeranno, mentre Cesare continuerà a lottare, nel frattempo che il verdetto del Consiglio potrebbe dichiarare la vittoria da capo chirurgo per poi distruggere la carriera e gli sforzi effettuati dal primario.

Al tempo stesso Alberto e Delia saranno pronti ad affrontare turni di lavoro molto duri e stancanti, per poi analizzare i bollettini medici arrivati dal Sud Africa.

Nel frattempo Cesare decide di tornare a casa, controllerà uno scatolone privato giunto da Houston, dove riuscirà a trovare qualcosa che mostrerà la verità che in tutti questi mesi tutti avevano dinanzi agli occhi.

L’appuntamento con le ultime puntate della fiction su Rai1 è previsto per il 28 Novembre 2021, alle ore 21.25, tutti si chiedono come finirà la fiction rivelazione nelle reti Rai e se soprattutto ci sarà una seconda serie per il prossimo anno.

