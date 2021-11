coppa-davis:-italia-col-lutto-al-braccio,-“il-tennis-ha-perso-harry-potter”

Coppa Davis, per l’Italia è una giornata triste perché piange un prefessionista che è stato un punto di riferimento anche per altri sport

La Federtennis questa mattina ha comunicato la scomparsa di Pier Prancesco Parra, “Harry Potter”, storico medico sociale. L’Italia, impegnata in Coppa Devis, per onorare la sua memoria gareggerà con una fascia nera sul braccio.

Il medico era un punto di riferimento non solo per il tennis ma anche per gli atletici di altri sport che in queste ore sono affranti dal triste annuncio. Spulciando il profilo Instagram infatti ci sono scatti con vari campioni e noti sportivi come Fognini, Sinner, Bonucci, Nainggolan e il compianto Diego Armando Maradona.

Questi sono solo alcuni nomi con il quali ha lavorato ma non mancano scatti con personaggi dello spettacolo come Fiorello ed Eros Ramazzotti.

Nello sport da una vita, era infatti amico anche di Giampiero Galeazzi, il giornalista scomparso poco al quale aveva dedicato l’ultimo post su Instagram.

Coppa Devis, Italia in lutto: addio al Dott. Parra

Dopo la laurea in Medicina conseguita a Pisa dove si era anche spevializzato in Chirurgia d’urgenza e Pronto Soccorso, successivamente aveva conseguito un’altra specializzazione in Francia, a Tolosa, in Laserchirurgia.

Tennis italiano in lutto.

È morto il professor Pierfrancesco Parra, storico medico della nazionale e da sempre al fianco della FIT e dei nostri giocatori. L’Italia oggi giocherà con il lutto al braccio.https://t.co/0ZHxn14lQ0 pic.twitter.com/PTuTNRKc47 — Federtennis (@federtennis) November 29, 2021

È stato uno dei primi a introdurre in Italia i laser chirurgici all’argon e per tale motivo veniva affettuosamente chiamato Dottor laser. Il professore lascia la moglie, la signora Chiara, e i figli Vittoria, Giovanni ed Elisabetta.

