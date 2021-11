anastasia-e-ivan,-chi-sono-i-protagonisti-di-mizzica-che-nozze

Parte una nuova produzione di Real Time, che si chiama Mizzica che Nozze: chi sono i protagonisti Anastasia e Ivan.

Al via una nuova produzione di Real Time, visibile in chiaro al numero 31 del digitale terrestre, dopo essere passata per Discovery Plus. Si chiama “Mizzica che nozze” e sta già avendo un successo travolgente, come molte delle produzioni televisive del canale tematico.

Una sorta di spin off dell’ormai mitico Castello delle Cerimonie, il nuovo reality è ambientato in Sicilia e ha sicuramente il sapore più rock rispetto al suo predecessore, condotto da Imma Polese. I due sposi si chiamano Anastasia e Ivan e il matrimonio ha il ritmo travolgente del noto genere musicale.

Sullo sfondo, ovviamente, quelli che sono gli elementi tipici di un matrimonio nel Mezzogiorno d’Italia, dai luoghi incantevoli alla grandissima voglia di fare festa. Questo è insomma “Mizzica che nozze”, dove lo spettacolo e le risate non mancano, ma come detto soprattutto non manca la musica.

Mizzica che nozze: gli sposi Anastasia e Ivan protagonisti rock

I due sposi protagonisti del nuovo reality di produzione Real Time sono Anastasia e Ivan, dunque, lei di Ficarazzi e lui di Palermo, mentre la band rock, anche loro made in Sicily, che allieterà il matrimonio si chiama Jack & the Starlighters. Insomma, grandissimi ingredienti sin dal principio, ma ne vedremo ancora più delle belle nel corso delle puntate.

I componenti della rock band saranno narratori eccentrici del matrimonio e hanno descritto quella del reality come “una bellissima esperienza televisiva, che speriamo possa continuare”. L’obiettivo primario, spiegano è quello di far scatenare non solo sposi e invitati, ma anche i telespettatori da casa.

I quattro componenti della band si chiamano Jack Gioacchino Cottone alla voce, Danilo Mercadante alla chitarra e alla tastiera, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. L’intera produzione del reality show è proveniente dalla Sicilia e si pensa che lo spettacolo possa andare avanti anche in futuro.

