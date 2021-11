Tu si que vales, finalissima: in gara anche la francese Léa Kyle

Ultimo atto di Tu si que vales, stasera la finalissima del talent show di Canale 5: in gara anche la francese Léa Kyle.

Ci siamo: cala stasera il sipario di questa edizione ricchissima di emozioni di Tu si que vales, in onda su Canale 5. Il talent show condotto da Belen Rodriguez anche quest’anno ha regalato tantissime emozioni e adesso siamo all’atto finale, con la finalissima che vede sfidarsi come sempre i migliori di ogni edizione.

Tra questi, ci sono star internazionali del calibro della francese Léa Kyle, nata a Bordeaux, a cavallo di metà anni Novanta. La giovane è una maga francese che esegue magie trasformiste. È meglio conosciuta per aver ricevuto un Golden Buzzer su America’s Got Talent per la sua audizione in cui si è esibita in un atto magico trasformista.

Leggi anche –> Teo Mammuccari e Gerry Scotti: non solo Tu si que vales, ecco la novità

Ma non è l’unico show in cui ha partecipato e si è fatta notare, come testimonia del resto l’attesissima finale raggiunta a Tu si que vales. In trasmissione, ha lasciato davvero tutti a bocca aperta, con il suo numero e stasera ritorna per stupire ancora. Nel frattempo, seguita da quasi 60mila follower sul suo profilo Instagram, ha un vasto seguito.

Leggi anche –> Tu si Que Vales, “Mi fa stare male” la polemica di Ruby Zerbi

Léa Kyle, scopriamo la finalista di Tu si que vales 2021

La Kyle è apparsa anche in France’s Got Talent durante la sua 15a serie e in Penn & Teller: Fool Us durante la sua settima stagione. Insomma, per lei anche all’estero non è la sua prima esperienza e non ha smesso di stupire in questi ultimi anni, nonostante sia ancora molto giovane.

Kyle ha ricevuto un Golden Buzzer da Heidi Klum in America’s Got Talent durante la sua sedicesima stagione, per la sua audizione in cui si è esibita in un atto magico trasformista e si è classificata quinta. Insomma, in quell’occasione, davanti a una platea d’eccezione ha stupito davvero tutti.

Ma in molti si chiedono qualcosa sulla sua vita privata e vi rispondiamo: la Kyle esce con Florian Sainvet, anche lui un mago che ha fatto un provino per America’s Got Talent, France’s Got Talent, Spain’s Got Talent ed è apparso in Penn & Teller: Fool Us. In sostanza, lo stesso magico percorso.

The post Tu si que vales, finalissima: in gara anche la francese Léa Kyle appeared first on Ck12 Giornale.