Tracy Quade, chi è la moglie di Bobby Solo: tra i due tanta differenza d’età

Tracy Quade, è stata la seconda moglie del celebre cantante Bobby Solo, i due hanno 25 anni di differenza si sono conosciuti nel 1995 e nel 2005 hanno deciso di celebrare il loro matrimonio.

Nel 2013 dal loro amore è nato il figlio Ryan, la dolce metà di Bobby Solo lavora come hostess ed ha origini coreane, durante un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, il canante ha raccontato del rapporto con sua moglie, paragonandolo a quello tra John Lennon e Yoko Ono.

Roberto Satti, in arte Bobby Solo racconta di sua moglie come una donna molto intelligente, infatti ha apprezzato molto i confronti quotidiani che ha con sua moglie dopo che è nato il loro amore.

Il cantante prima di incontrare Tracy, si è sposato con la ballerina francese Sophie Teckel, la relazione è durata 20 anni e da sempre il cantante ha riconosciuto la sua ex moglie come un angelo.

Ancora oggi il cantante non riesce a spiegarsi come mai una ragazza come sua moglie, con più di 20 anni di differenza, abbia scelto di unirsi in matrimonio ed innamorarsi di un uomo così adulto.

Tracy Quade, con Bobby Solo sono i genitori di Ryan nato nel 2013, i due non si aspettavano un figlio

All’età di 23 anni il cantante divenne padre per la prima volta, grazie all’arrivo di Ryan il cantante fa molta più attenzione rispetto al passato, infatti vorrebbe vivere 150 anni per riuscire a stare accanto a suo figlio.

Sua moglie non ha profili social e non ama il web, ma nonostante tutto è riuscita a cambiare letteralmente la vita del celebre cantante di fama internazionale. Da sempre Bobby Solo ha messo in primo piano sua moglie raccontando il loro amore immenso e il modo in cui lei abbia scelto di stargli accanto.

Bobby Solo da sempre viene considerato l’Elvis Presley italiano, infatti ha sempre raccontato di sua moglie come una donna molto dolce, esattamente come le donne asiatiche ma che nutre una visione globale del mondo, la quale alcune volte riesce ad indirizzare le scelte del cantante verso la saggezza.

Il rapporto tra il cantante e sua moglie sembra andare oltre l’apparenza, nonostante la grande differenza d’età, i due si amano e si rispettano in maniera reciproca giorno dopo giorno senza alcuna sosta.

