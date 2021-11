sergio-muniz,-che-fine-ha-fatto-l’attore-spagnolo-famoso-in-italia

Sergio Muniz, è un modello e attore spagnolo, il quale ha riscosso molto successo in Italia. Nasce nel 1975 dal 1995 vive in Italia, dove lavora come modello e nel 2004 raggiunge il successo partecipando alla seconda edizione dell’Isola dei Famosi.

Dopo aver riscosso successo nel reality show, il modello diventa il protagonista della miniserie “La signora delle camelie”, per poi tornare in Spagna dove esordirà come attore nel ruolo di Juan Borgia nel film catalano “Los Borgia”, diretto da Antonio Hernàndez, per poi diventare l’inviato ufficiale dello show reality “El traidor” su Cuatro TV.

Il modello e attore tornerà i n Italia, per poi cercare di far carriera sia sul piccolo che sul grande schermo, giungerà anche a teatro, dove verrà diretto dai maestri come Massimo Romeo Piparo e Chiara Noschese.

Mentre al cinema reciterà nel film Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, con la regia di Ugo Fabrizio Giordani, subito dopo reciterà in “La finestra di Alice”, con la regia di Carlo Sarti.

Nel 2016 parteciperà al cast di una commedia “Prima di Lunedì”, collaborerà con Vincenzo Salemme, la sua ultima comparsa risale al 2012 nella fiction I Cesaroni.

Sergio Muniz, nel 2020 torna al cinema con la pellicola “Si vive una volta sola”

La pellicola sarà diretta da Carlo Verdone, e nel film interpreterà il ruolo di Xabier, il film è stato rimandato a causa del Coronavirus, ma nonostante tutto l’attore sembra aver avuto la possibilità di mettere in gioco i suoi talenti anche in questa pellicola.

Nel 2014 ha partecipato anche alla prima edizione del talent show “Si può fare!” il quale vide come vincitrice Maddalena Corvaglia. Nel 2009 incise il suo primo singolo come cantante, si intitola “La mar”, nel 2014 pubblicò il suo primo EP “Playa” in collaborazione con Jontom.

Nel 2016 collaborerà con i Terapia Band dopo aver partecipato al musical “Mamma mia”, per poi approdare nel 2020 come concorrente nel programma “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti, cimentandosi nella sfida di imitare dei cantanti celebri.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore e modello si sposò nel 2009 con Beatrice Bernardin, per poi divorziare nel 2017, mantenendo un ottimo rapporto con la sua ex moglie.

Negli ultimi anni ha conosciuto Morena Firpo, l’insegnante di yoga, con la quale cerca di essere la migliore versione di sé, continuando di rinfrescare la sua vita di coppia, nata circa 4 anni fa.

