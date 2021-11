Oroscopo di Barbanera di domenica 28 novembre: ecco le stelle di oggi

Ariete (21/3 – 20/4) – Spirito collaborativo per questa domenica, merito della Luna in sesta Casa che garantisce benessere e la buona riuscita delle vostre attività.

Toro (21/4 – 20/5) – Il cuore reclama passione e con Luna e Venere in trigono, sarà accontentato. Almeno in parte, perché Marte opposto soffia sul fuoco della gelosia.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Qualche nervosismo tra le pareti domestiche, forse ultimamente avete un po’ trascurato i vostri doveri e oggi qualcuno vi presenterà il conto!

Cancro (22/6 – 22/7) – Grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace.

Leone (23/7 – 23/8) – Impegnati a far quadrare i conti, se avete un’attività in proprio non vi perdete in chiacchiere. Come sentenzia il proverbio, “il tempo è denaro”.

Vergine (24/8 – 22/9) – Protagonisti con la Luna come inquilina, sostenuta da Venere e Urano in trigono, garanti di sentimenti intensi e gradite novità affettive.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Domenica insulsa, ma almeno non faticosa, tutte le vostre attenzioni sono concentrate all’interno, tra sogni d’amore e fantasie di carriera.

Scorpione (23/10 – 22/11) – La Bianca Signora vi parla di amicizia, mentre Urano all’opposizione sconvolge il fronte del cuore con incontri fatali o brusche rotture.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Luna in antipatica quadratura, che se la piglia con Nettuno, anche lui ostile, creandovi confusione in casa e tensioni nella vita familiare.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Pur rimanendo con i piedi ben piantati a terra, riscoprite la gioia di vivere. E, strano a dirsi, oggi siete anche insolitamente romantici.

Acquario (21/1 – 19/2) – Un po’ di riflessione vi è utile per fare in tutta calma il punto della situazione, prendendo in esame soprattutto le esperienze del passato.

Pesci (20/2 – 20/3) – Sospettosi in coppia, nonostante il partner straveda per voi. Siete molto più ostinati di quanto il vostro mutevole segno lascerebbe supporre.

