milan-sassuolo-1-3,-blitz-degli-emiliani:-tabellino-e-highlights

Rossoneri battuti da Berardi e compagni, che la vincono a centrocampo. Occasione per il Napoli

Milan-Sassuolo, tabellino e highlights

Milan-Sassuolo tabellino e highlights – Il Milan perde in casa con il Sassuolo per 3-1, una brutta sconfitta che compromette in parte la sua classifica, dando al Napoli la chance di tornare in vetta in solitudine. I neroverdi vincono la partita soprattutto a centrocampo, dove Dionisi dimostra grande intelligenza tattica nel contenere il fronte offensivo avversario e ripartire bene in contropiede. Tutto questo in una partita nella quale i rossoneri hanno ritrovato in porta Maignan e Stefano Pioli ha puntato su Ibrahimovic dal primo minuto, supportato dai trequartisti Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers. Pur con tanto gioco offensivo e ripetute occasioni da rete da parte dei padroni di casa, già nel primo tempo la gara volge a favore degli emiliani schierati da Alessio Dionisi con il 4-3-3, con il tridente formato da Raspadori, Scamacca e Berardi in avanti. La scelta coraggiosa del tecnico neroverde viene ripagata, perché dopo il momentaneo vantaggio di Romagnoli di testa, servito molto bene da un cross di Theo Hernandez, il Sassuolo la ribalta con una rete di Scamacca dopo appena tre minuti, al 24’, e con un’autorete provocata di Kjaer, che al 33’ non riesce a impedire che il pallone enrtri nella propria porta, beffando Maignan. Nel secondo tempo i giocatori del Diavolo giocano tutti in avanti, nel tentativo di pareggiare la gara, ma è Berardi ad approfittarne al 66’, segnando la sua decima rete in carriera ai rossoneri. Nella ripresa sono Pellegri e Messias a guidare la riscossa dei padroni di casa, ma gli emiliani tengono bene il campo e sventano ogni pericolo con grande spirito di sacrificio. La differenza l’hanno fatta soprattutto i centrocampisti, con Henrique, Maxime Lopez e Frattesi che coprono tutti gli spazi e fanno ripartire il contropiede della squadra ospite. Le cose si complicano ulteriormente per il Milan quando Romagnoli vede il cartellino rosso diretto al 77’ per un intervento falloso in extremis di fronte a una chiara occasione da rete per il Sassuolo, che aveva condotto molto bene la ripartenza ancora una volta. Il Milan cade così in casa, concedendo al Napoli un’ottima chance per allungare in caso di vittoria contro la Lazio di Maurizio Sarri

Segui gli aggiornamenti della Serie A su Twitter Milan-Sassuolo 1-3: Tabellino e Highlights Reti: Romagnoli 21’, Scamacca 24’, Kjaer 33’ (A), Berardi 66’ Milan (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Florenzi (Pellegri 69’), Bakayoko (Kessié 46’), Bennacer (Tonali 60’), Leao, Brahim Diaz (Messias 46’), Saelemaekers (Kalulu 81’), Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli Sassuolo (4-3-3): Consigli, Kyriakopoulos, Ferrari, Ayhan, Muldur, Henrique (Toljan 80’), Maxime Lopez, Frattesi (Harraoui 80’), Scamacca (Defrel 59’), Berardi (Traore 80’), Raspadori.

Allenatore: Alessio Dionisi Arbitro: Gianluca Manganiello Ammoniti: Maxime Lopez, Raspadori, Bennacer, Theo Hernandez, Tonaliu, Kjaer, Espulsi: Romagnoli Highlights QUI

