Luca Iacomoni: chi è l’ex compagno di Serena Grandi, quasi sposi poi…

Serena Grandi e Luca Iacomoni erano prossimi alle nozze dopo una lunga convivenza ma tra loro è finita malissimo

Serena Grandi aveva alle spalle già un primo matrimonio con Beppe Ercole, oggi scomparso dal quale aveva già divorziato.

L’attrice era prossima ad altre nozze dopo un fidanzamento con Luca Iacomoni, tutto sembrava pronto era era stato anche scelto un posto in Toscana dove celebrare l’evento ma poi tutto è andato al vento.

Le cause che hanno portato alla decisione di non giurarsi più amore eterno non sono note ma di certo quanto successo ha portato a una brusca rottura tra i due poiché il rapporto non è finito affatto bene.

La loro storia è finita con la Grandi che ha anche denunciato Iacomoni per stalking, accusandolo di aver fatto pressioni su di lei e di aver esercitato violenza psicologica.

Di Luca Iacomoni si sa che anche lui aveva avuto un precedente matrimonio con una donna scomparsa prematuramente, dal quale ebbe un figlio oggi adulto.

Oggi Serena Grandi sembra che sia impegnata sentimentalmente con un’altra persona, di Milano, ma non si hanno certezze e molte notizie in merito. Dopo le notte naufragate aveva ritrovato l’amore in un un imprenditore aretino di Monte Savino, ma anche questa storia, risalente a due anni fa, non è andata a buon fine.

Negli ultimi anni è stata coinvolta in una vicenda giudiziaria per alcune attività imprenditoriali che ha nella sua Rimini. Nel 2013 ha recitato nel capolavoro del premio Oscar La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. Ha ottenuto popolarità tra gli anni Ottanta e Novanta e in modo particolare quando è stata la protagonista del film di Tinto Brass Miranda.

