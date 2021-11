incidente-nella-notte,-muoiono-fratello-e-sorella-di-25-e-28-anni

Incidente sulla provinciale 32 Turi-Castellana: con loro in auto anche altre due persone che ora sono ricoverate

La scorsa notte un fratello e una sorella hanno perso la vita sulla strada in provincia di Bari a causa di un incidente avvenuto alle 3 circa.

Sono in corso di accertamento le cause che hanno portato la Bmw fuori strada. Oltre alle vittime in auto c’erano anche altre due amici che ora sono ricoverati in prognosi riservata.

La vettura ha urtato violentemente contro il guard rail, si è ribaltata ed è finita nella scarpata sottostante. Le due vittime erano sedute sul sedile posteriore e per loro purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Quando sono arrivati i soccorsi del 118 erano già morti mentre sono stati trasportati in codice rosso il guidatore e il passeggero anteriore. Come da prassi inquesti casi, sulla persone che era alla guida sono state effettuate le analisi sull’eventuale uso di alcol o droga e si attende l’esito degli esami.

Incidente nella notte sulla Turi-Castellana: indagini in corso

Oltre ai mezzi di soccorso sanitario sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco come sempre avviene in questi casi. Indagano sul fatto i carabinieri della stazione di Turi e della Compagnia di Gioia del Colli con la coordinazione dalla Procura della Repubblica.

Sarà innanzitutto comportito degli investigatori chiarire l’esatta dinamica del sinistro per risalere poi alle cause. C’è intanto attesa di avere notizie sulle condizioni dei ricoverati i quali, interrogati dai militari, potranno dare maggiori indicazioni per chiarire così successo.

