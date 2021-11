the-voice-senior,-walter-sterbini:-il-dramma-della-malattia-del-figlio

I protagonisti della seconda edizione di The Voice Senior, Walter Sterbini selezionato: il dramma della malattia del figlio.

Ha emozionato e commosso con la sua esibizione, ma anche con le sue parole sul figlio e sulla sua malattia: quella di Walter Sterbini è stata una delle storie più belle raccontate ieri dal talent show The Voice Senior.

L’uomo ha 66 anni e ieri sera ha la sua seconda chance nel mondo della musica dopo molti anni. Attualmente, infatti, si era allontanato da quella sua grande passione per fare il commerciante. E per stare anche vicino a suo figlio Matteo, nato con una malformazione congenita.

Il ragazzo infatti è nato con la spina bifida e suo padre oggi racconta di lui come del suo impresario, il manager che lo segue ovunque e che appunto gli dà la spinta per andare avanti. Una bella storia la sua, una vicenda personale in cui – a detta dello stesso Walter Sterbini – non c’è spazio per i rimpianti.

La storia e la voce incredibili di Walter Sterbini di The Voice Senior

“Rimpianti non ne ho, ho fatto la vita che volevo fare, anche se non sono riuscito a diventare un cantante professionista” – ha raccontato – “Mio figlio Matteo è il mio coach, il mio impresario”. Il commerciante con la passione per il bel canto ha quindi commosso il pubblico con una esibizione davvero intensa del brano ‘Cambiare’ di Alex Baroni.

Alla fine è stato scelto da Loredana Berté, la vincitrice della scorsa edizione del talent show con Erminio Sinni, ma soprattutto è stato scelto dal pubblico, che ha promosso a pieni voti la sua esibizione. Qualcuno si è spinto a commentare: “Si può dire che quella di Walter è una delle migliori voci passate da un talent show?”.

A San Giovanni Valdarno, la sua città, ieri tutti hanno fatto il tifo per Walter Sterbini, il quale alla fine dell’esibizione si è ritrovato affianco non solo il figlio Matteo e l’amata moglie Carola, ma virtualmente tutti i suoi concittadini, che lo hanno cinto in un simbolico abbraccio che lo spingerà ad andare avanti nel talent show.

