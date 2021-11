Oroscopo di Paolo Fox weekend 27 e 28 novembre: ecco la super classifica per tutti i segni

Ariete – Quella di sabato sarà una giornata sottotono. Negli ultimi giorni sul lavoro avete avuto soddisfazioni per metà e non sapete più come migliorare le cose, soprattutto se lavorate in proprio.

Toro – La giornata di sabato sarà molto interessante ma vi porterà a stancarvi per la domenica. Venere è favorevole e presto incontrerà anche i favori di Giove e Saturno.

Gemelli – In questo weekend avrete un cielo di liberazione. Puntate al futuro perché grandi novità ci saranno da dicembre. Molti faranno programmi a lunga scadenza.

Cancro – Sarete un po’ irascibili a causa della Luna in opposizione. Dovete fare scelte di lavoro ma siete sotto pressione.

Leone – Chi aspetta o è pigro perde un’ottima occasione mentre chi deve laurearsi o cambiare vita deve agire. Situazione stimolante per i nuovi incontri.

Vergine – La Luna che vi accompagna per tutto il weekend e quindi finalmente non avete nessun tipo di preoccupazione.

Bilancia – Dovete evitare qualsiasi tipo di complicazione dal momento che vi sentirete stanchi o nervosi. Le coppie a rischio devono evitare le competizioni intestine.

Scorpione – Sabato avrete un ottimo cielo ma dovete comunque lasciare arrabbiature e tensione e pensare solo alle cose belle. Approfittate di questo sabato per parlare di questioni amorose irrisolte.

Sagittario – Sarà un weekend di recupero e Venere sarà nel vostro segno ancora per qualche ora. I più grandi ottengono conferme, qualcuno potrebbe voler fare un passo importante nelle coppie. Possibilità di vivere emozioni particolari anche di tipo sessuale.

Capricorno – E’ giunta l’ora di fare dei tagli netti perché in genere vi trascinate dietro troppe cose. Stringete i denti se in amore avete vissuto delle perplessità. Rapporti nuovi protetti in queste ore con Venere nel segno.

Acquario – Marte dissonante vi porta nervosismo e forse stanchezza. E’ un periodo di agitazione nel ma in fondo è anche uno stimolo ad andare avanti meglio. I cuori solitari entro domenica potrebbero vivere una bella emozione.

Pesci – Sabato sarà un momento importante per ricucire uno strappo o voltare pagina. Se pensate di essere stato abbandonato, trascurato, potete dire la vostra e decidere se continuare o no.

