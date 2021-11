Oroscopo di Branko 28 novembre: dedicate tempo agli affetti e al benessere personale

Ariete – Vi sentite pienamente disposti a collaborare gli altri. Sentite la necessità di sentirvi utili. Tuttavia, avete anche bisogno di rilassarvi e ad ascoltare maggiormente le vostre esigenze. Semplicemente: dormite di più!

Toro – Se oggi dovete lavorare, sarà molto difficile per voi rimanere vigili e concentrati. E’ colpa dei vostri impulsi che vi impediscono di centellinare le energie. Ci vorrebbe un bel giorno di riposo.

Gemelli – Oggi vi sentirete più determinati che mai a rispettare gli impegni e gli obiettivi che vi siete preposti. Investite troppe energie e risorse, provate ad allentare la presa.

Cancro – Le influenze planetarie sono meno tese oggi. Vi aspetta una buona notizia in giornata. Il vostro carattere vi fa perdere la calma molto facilmente, cercate di distendervi.

Leone – Oggi vi giungeranno buone notizie e potrete raccogliere i frutti di ciò che avete seminato. Sarete più in forma e potrete concentrarvi su ciò che vi da maggiori soddisfazioni.

Vergine – Sembra esserci una riunione in vista, e molti ricordi del passato potrebbero riaffiorare. Vi sentirete di ottimo umore, ma così rischiate di esaurire chi avete intorno.

Bilancia – Giornata sfavillante. Siete di ottimo umore e siete pronti a spostare le montagne! Approfittatene per recuperare il tempo perso.

Scorpione – La vostra ipersensibilità vi rende eccessivamente permalosi. Cercate di vedere le cose in modo più razionale. Dovrete rallentare il ritmo, non potete fare tutto e subito.

Sagittario – Avete bisogno di rapporti più stretti in questo periodo. Cercate persone con maggiore affinità con i vostri valori. Nel frattempo, rivalutate la vostra alimentazione.

Capricorno – Sarete perfettamente in grado di far luce sulle persone a cui tenete maggiormente. Siete anche in ottima forma e sapete come mantenerla. Continuate cosi!

Acquario – Attenzione alle scelte che farete oggi, sono più importanti che mai. Siete in ottima forma. Ora dovete però imparare ad anticipare le quantità energetiche di cui avete bisogno.

Pesci – Avete la sensazione che le cose stiano andando troppo di fretta. Parlate con qualcuno per far luce sulla vicenda. Mente e corpo in perfetta armonia, fate qualche esercizio in più.

