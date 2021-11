mario-merello:-cosa-sapere-sul-marito-della-cantante-marcella-bella

Marcella Bella è sposata da ormai trent’anni con l’imprenditore Mario Merello: le informazioni pubbliche legate a lui sono pochissime, ecco cosa sappiamo.

Marcella Bella ha conquistato un enorme successo in Italia tra gli anni Settanta e Ottanta. Nata a Catania nel 1952, la cantante nel 1992 ha inaspettatamente deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e della musica per dedicarsi in modo esclusivo alla sua amata famiglia.

Tre anni prima, dopo dieci anni di relazione, era convolata a nozze con l’imprenditore Mario Merello, dal quale ha avuto in seguito tre figli: Carolina, Giacomo e Tommaso. Due anni dopo l’interruzione della sua carriera, Marcella Bella è poi tornata alla ribalta grazie all’incisione di un disco dedicato proprio a Tommaso, suo terzogenito.

Cosa sapere sul marito di Marcella Bella, Mario Merello

L’interprete di Aria e Montagne Verdi ha sempre avuto un rapporto speciale con la sua famiglia. Nei confronti del marito Mario Merello non si è mai tirata indietro dallo spendere bellissime parole. All’inizio, come da lei stessa spiegato, sono entrambi stati travolti da un’enorme passione. “Il segreto è partire con il piede giusto”, aveva sottolineato, ammettendo di essere sempre stata molto passionale e che il suo compagno di vita era riuscito a conquistarla.

Da quanto rivelato dalla famosa cantante, Mario Merello è sempre stato super innamorato di lei. “Mi dice sempre che mi stima come donna – aveva raccontato – forse il mio essere considerata un’icona sexy è il segreto del mio matrimonio”. Inoltre aveva sottolineato che il loro rapporto è solido e fatto di pochissime liti.

Nel 2004 la coppia aveva vissuto un momento terribile a causa di uno tsunami che li ha sorpresi durante una vacanza alle Maldive, mettendo a repentaglio la loro vita. Mario Merello non è per niente avvezzo al mondo dei social e ha sempre preferito restare lontano dal gossip. Sul suo conto non si conosce neanche l’anno di nascita. È noto tuttavia che in passato ha avuto qualche problema con il fisco, poi risolto sanando quanto previsto ed evitando così guai sul piano legale.

