Marcella e Gianni Bella, Rosario il loro fratello “segreto”: ecco chi è

Non solo Gianni e Marcella: nella famiglia Bella c’è un altro dotatissimo musicista. Si chiama Rosario, ed è un compositore e un arrangiatore molto richiesto nel mondo della musica che conta. Scopriamo di più su di lui.

Rosario Bella, fratello minore di Gianni e Marcella, è un autore, un compositore e un direttore artistico. Diplomato al conservatorio di Parma in pianoforte, ha scritto tantissime canzoni assieme a grandi autori italiani (Mogol, Giancarlo Bigazzi, Alberto Salerno). Ha composto musiche per Adriano Celentano, Gianni Morandi, e ovviamente per i fratelli Marcella e Gianni.

La carriera del giovane Rosario Bella

Rosario è anche un buon produttore artistico e un arrangiatore. Dopo il diploma in pianoforte, ha collaborato con moltissimi cantanti. Ha esordito, com’era naturale, con i fratelli Gianni e Marcella. Poi ha firmato canzoni per Adriano Celentano nell’album “Esco di rado e parlo ancora meno”, tra cui “Apri il cuore” con Mogol. Ha scritto brani anche per Gianni Morandi, come per esempio “La mia nemica amatissima”.

Ha collaborato con grandi musicisti come Jeoff Westley, Phil Palmer, Celso Valli. Ha poi curato le orchestrazioni per Rita Forte. È stato il più giovane direttore d’orchestra presente al festival di Sanremo. Assieme al fratello Gianni ha scritto alcune colonne sonore per delle fiction. Tra queste ricordiamo La Uno bianca con Kim Rossi Stuart e Il testimone con Raul Bova, entrambi prodotti da Pietro Valsecchi.

Vita privata

Affezionatissimo ai due fratelli, Rosario vive di musica e si descrive come un professionista vivace. È amico del cantante Mario Biondi, e un grande appassionato di pianoforte. Per conoscere meglio i suoi gusti e le sue passioni, potete seguirlo su Facebook.

