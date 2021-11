Lisa Angelillo, chi è la cantante: carriera e curiosità, cosa sapere

Cosa sapere su Lisa Angelillo, chi è la cantante: carriera e curiosità, ecco tutte le informazioni utili su di lei.

Tra i fondatori della band Sense of Life, Lisa Angelillo – classe 1971 – è un’attrice e cantante che da diversi anni è sulla cresta dell’onda. Laureata in lingue con una tesi sul musical, ha iniziato a fare teatro con la compagnia Teatro d’Oggi. La sua collaborazione con la compagnia dura fino alla metà degli anni Novanta.

Allieva di canto lirico con Eugenia Dundekova, sceglie successivamente la strada del pop, grazie alla quale conosce appunto la band dei Sense of life. Diventa la voce solista della band, con cui è appunto attiva da circa vent’anni. A teatro ha la possibilità di perfezionarsi con un grande maestro come Enzo Garinei.

Altri suoi punti di riferimento dal punto di vista teatrale sono stati Francesca De Sapio e soprattutto Michael Margotta. Ma ha anche recitato diretta da Gigi Proietti, nel musical The Full Monty, in cui interpretava Vicky Nichols. Ha anche partecipato al musical Nunsense per la regia di Fabrizio Angelici, in cui interpretata Suor Maria Regina.

Cosa sapere su Lisa Angelillo, attrice e cantante con grande esperienza

Diplomata in canto al Conservatorio, l’attrice e cantante nel 2005 si è esibita a Shanghai nel recital Partirò diretta dal Maestro Beppe D’Onghia. Ma sono tanti gli artisti di rilievo con i quali ha collaborato nel corso della sua carriera musicale, uno su tutti Nicola Piovani, uno degli autori e compositori contemporanei più noti e amati dal pubblico in tutto il mondo.

Specializzata nei dialetti pugliese, romano, napoletano, milanese, Lisa Angelillo in Puglia ha recitato per il regista Giacinto Lucariello nei primi anni di carriera, ma successivamente a teatro è arrivata a essere diretta anche da Giampiero Solari, oltre che dal già citato Gigi Proietti. Dunque, un’attrice teatrale di primo piano ma non solo.

Anche nel mondo della fiction soprattutto televisiva, Lisa Angelillo è un volto davvero noto: da qualche giorno, si è conclusa Storia di una famiglia perbene, trasmessa da Canale 5 e che la vedeva nel cast. Ma ha anche recitato in numerose altre serie e film per la tv: Braccialetti Rossi, Volare, Ho sposato uno sbirro e Tutti pazzi per amore, solo per citarne alcune.

