lino-banfi-celebra-le-nozze-della-nipote-virginia:-“presto-divento-bisnonno”

L’attore pugliese, Lino Banfi, che ha celebrato lo scorso 3 luglio il matrimonio di sua nipote in forma civile, annuncia che presto diventerà bisnonno.

Lino Banfi, nome d’arte di Pasquale Zagaria, ha avuto l’onore ci celebrare il matrimonio della nipote. Il celebre attore di Andria, rappresentante italiano all’Unesco, ha spiegato poi il significato del suo grido di gioia, usato nello spot della Tim in occasione di questi Europei di Calcio 2021, ma poi censurato.

Lo scorso 3 luglio l’attore comico ha sposato, in qualità di officiante del matrimonio, Virginia Leoni, sua nipote e figlia di Rosanna Banfi. Banfi poi recentemente annuncia che sta per diventare anche bisnonno. Dunque la famiglia che Lino ha creato insieme a sua moglie Lucia si sta allargando. Insieme la coppa festeggerà tra poco 60 anni di matrimonio, precisamente a marzo, ma non è tutto, la coppia è stata fidanzata prima per 10 anni prima de fatidico “sì”.

Il significato di “porca puttena” di Lino Banfi Moige, Movimento italiano genitori, che aveva chiesto di non mostrare lo spot ai minori. Il Moige poi in un linguaggi adeguati all’età. “Porca puttena” è il grido d’esultanza fatto dall’85enne durante lo spot Tim in occasione degli Europei di calcio. A sollevare il caso è stato il, che aveva chiesto di non mostrare lo spot ai minori. Il Moige poi in un tweet spiega che il motivo della decisione non era direttamente contro l’attore pugliese, ma più una volontà del Movimento di far passare in tv Nessuno ce l’ha con #LinoBanfi – che anzi amiamo – e nessuno chiede una censura dello spot: ma in tutto il mondo si fa in modo che ai minori siano riservati linguaggi adeguati, e che gli stessi possano accedere solo ai contenuti adatti all’età ❌https://t.co/LGTXunOhR4 — Moige Onlus (@Moige_genitori) August 27, 2021

Poi Banfi ha raccontato di non avere, soprattutto per quanto riguarda tutti ifatti per la sua famiglia. Accanto a lui però c'è sempre stata sua moglie che, nonostante vivesse in una famiglia benestante, ha scelto di seguire Lino nella Capitale, rincorrendo il s. L'uomo poi spiega che in quegli anni i sacrifici sono stati molti perchè non era stabile economicamente e viveva in, e per pagare le spese ha chiesto i soldi ai "cravattari", che ha dovuto poi ripagare con il "cento per cento di interesse", dopo qualche anno di lavoro.