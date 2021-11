juventus-atalanta-0-1,-ci-pensa-zapata:-tabellino-e-highlights

L’attaccante colombiano decide la sfida con i bianconeri. Juventus brutta e sfortunata

Juventus-Atalanta, tabellino e highlights

Juventus-Atalanta, tabellino e highlights

Juventus-Atalanta, tabellino e highlights – L’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini strappa tre punti importantissimi alla Juventus all’Allianz Stadium, in una partita molto combattuta ma che ancora una volta ha dato prova di una Juventus non ancora pronto, orfana del proprio gioco e in crisi anche dal punto di vista delle reti segnate. Per sbloccare il punteggio in una partita che vede in campo valori molto equilibrati fra i titolari delle due squadre, occorre però l’episodio capace di decidere il match. Al 28’ della prima frazione di gioco è infatti Duvan Zapata a bucare Szczesny con un tiro di piatto, ma molto forte, oltre che ben piazzato sotto la traversa, sul quale il portiere bianconero non può fare praticamente nulla. L’attaccante colombiano porta così avanti la propria squadra con la rete che si rivelerà decisiva anche per il resto della gara, prima di cominciare una partita personale fatta anche di sacrificio e sponde per i compagni di squadra. La Juventus accelera, soprattutto nel secondo tempo, ma il gioco della formazione di Massimiliano Allegri non è fluido e, tra la tensione di perdere un altro match e il nervosismo per un gioco troppo spezzettato, i minuti scorrono inesorabilmente senza che la vecchia Signora riesca a recuperare il gol di svantaggio. Giocatori come Chiesa (sostituito all’inizio della ripresa da Bernardeschi), Dybala e Morata non riescono a trovare lo spiraglio giusto tra le maglie di una difesa atalantina che comunque concede molto, in virtù del suo baricentro sempre alto e a volte sbilanciato. In alcune circostanze vanno riconosciuti anche i meriti di un portiere come Musso, che non si è mai tirato indietro anche negli interventi più complicati, ma di base i bianconeri continuano a difettare nella fase realizzativa. Dybala e compagni, oltre a un match sottotono, sono stati però anche sfortunati, come nella traversa colpita dall’argentino su calcio di punizione proprio in pieno recupero. Tra le fila dell’Atalanta da promuovere il sacrificio di tutti, anche se è il centravanti colombiano ad aver deciso la partita con uno dei suoi fondamentali, ovvero quello di trovare la porta con tiri potenti e difficilmente contrastabili, capaci di risolvere anche una partita come questa.

Potrebbe interessarti anche: Atletico Madrid-Milan 0-1: Perla di Messias

Segui gli aggiornamenti della Serie A su Twitter Juventus-Atalanta 0-1: Tabellino e Highlights Reti: Zapata 28’ Juventus (4-4-2): Szczesny, Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Rabiot, Locatelli, McKennie (Kean 64’), Chiesa (Bernardeschi 46’), Dybala, Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri Atalanta (3-4-2-1): Musso, Djimsiti, Demiral, Toloi, Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta (Palomino 71’), Malinovsky (Koopmeiners 87’), Pessina (Pessina 59’), Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini Arbitro: Giovanni Ayroldi Ammoniti: Freuler, Malinovsky, Cuadrado, Rabiot, Demiral, Bernardeschi, Djimsiti, Locatelli Espulsi: – Highlights QUI

The post Juventus-Atalanta 0-1, ci pensa Zapata: tabellino e highlights appeared first on Ck12 Giornale.