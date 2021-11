Cosa è successo a Sarah Neeley di Vite al Limite: ultimi aggiornamenti

Sarah Neeley di Vite al Limite: ultimi aggiornamenti, cosa è successo alla protagonista del reality show sugli obesi.

In onda su Real Time, Vite al limite fa luce sull’obesità patologica come nessuno spettacolo ha mai fatto prima. Ogni stagione, una persona ottiene il proprio episodio in cui le telecamere la seguono nella sua vita quotidiana mentre inizia a intraprendere il percorso di perdita di peso.

Il dottor Now dice loro quanto hanno bisogno di esercitarsi e come hanno bisogno di aderire al suo famoso programma di dieta in cui le persone possono consumare solo tra 1.000 e 1.200 calorie al giorno. Non è solo il loro peso con cui i partecipanti devono fare i conti. In molti casi, ci sono numerosi problemi dietro le quinte che rendono il recupero ancora più difficile.

Leggi anche –> Vite al limite: le star del reality show diventano mamme

Molte delle persone in difficoltà hanno traumi infantili che stanno ancora affrontando o hanno problemi di salute aggiuntivi che richiedono cure aggiuntive. Questo è stato chiaramente mostrato da Sarah Neeley della sesta stagione. La giovane donna, infatti, faceva uso di sostanze stupefacenti, oltre ad abusare di cibo.

Leggi anche –> Vite al Limite: Sarah Neeley è diventata mamma di una bimba

La nuova incredibile vita di Sarah Neeley di Vite al Limite

Il suo percorso è stato straziante, ma alla fine è stata in grado di perdere abbastanza peso da sola per qualificarsi per l’intervento del Dr. Now. Non è mai una strada facile per il recupero, ma Neeley ha fatto un lavoro eccezionale raccogliendo i frutti di questo. Ha perso circa 120 chili, ma soprattutto ha continuato in seguito a perdere peso.

Ma non è stato tutto facile da quando le telecamere si sono spente. Ad esempio, come ha raccontato lei stessa in Vite al Limite… e poi, lo spin-off del programma che segue i progressi dopo l’addio al reality, ha dovuto fare i conti con un aborto spontaneo. È stata un’esperienza traumatica e ha parlato a lungo di come fosse immensamente difficile superarla.

Le cose oggi vanno sicuramente meglio: Sarah Neeley, su Instagram, ha pubblicato molti post dopo la nascita di sua figlia, che ha avuto con il suo attuale marito, Jonah. Inoltre, in un’intervista al sito Starcasm ha evidenziato: “Essere una brava moglie e una brava mamma sono il mio obiettivo. Godersi la vita. È tutto ciò che voglio dopo tutto il caos che ho già vissuto”.

The post Cosa è successo a Sarah Neeley di Vite al Limite: ultimi aggiornamenti appeared first on Ck12 Giornale.