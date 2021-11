christian-de-sica,-l’amore-di-una-vita:-la-moglie-silvia-verdone

L’attore Christian De Sica non ha mai celato al pubblico il nome della persona a lui più cara, il pilastro su cui ha costruito tutti i suoi successi, esistenziali e professionali: la moglie Silvia Verdone. Senza di lei, ha dichiarato molte volte, sarebbe perso.

Due cognomi importanti, due storie di cinema. Christian De Sica, figlio di Vittorio, è da molti anni sposato con Silvia Verdone, sorella di Carlo. Entrambi hanno a che fare con i film fin dalla nascita. Lei, figlia di un grande critico cinematografico e sorella di Carlo Verdone. Lui, figlio di uno dei più grandi registi e attori italiani. Silvia e Christian si sono conosciuti a Roma quando erano ancora molto giovani. Lei aveva appena quattordici anni e lui era compagno di scuola del fratello Carlo Verdone.

La storia d’amore tra Christian De Sica e Silvia Verdone

De Sica ha parlato sempre di un vero colpo di fulmine. Ma Christian non piaceva troppo alla famiglia di Silvia. Avevano paura che fosse un giovane un po’ frivolo, un conquistatore seriale. Perciò i due scapparono di casa per vivere la loro vita insieme, e ciò fece infuriare papà Mario e Carlo. Solo dopo qualche tempo la famiglia di Silvia accettò quel rapporto. E così i due innamorati si sposarono nel 1980.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Carlo Verdone sindaco di Roma: lui ha risposto così

Dal matrimonio tra Silvia e Christian sono nati due figli. Il primo, Brando, nel 1983, oggi attore e regista. La seconda, Maria Rosa, classe 1987, che si occupa di moda.

Dove vive la coppia

La famiglia De Sica vive da sempre a Roma, ma Christian possiede una bella casa a Capri, dove lui e Silvia si rifugiano appena è possibile. Quando lui non è in giro per il mondo a girare film, la coppia ama rintanarsi in casa per riscoprire le gioie di una vita semplice e domestica.

Silvia è la mente della coppia: fa da manager, producer, ragioniera, segretaria e consigliera per il marito. Lui, prima di fare qualsiasi cosa, per sicurezza, chiede prima a lei…

Silvia Verdone, la vita e la carriera

Silvia è nata a Roma nel 1958. Suo padre Mario era un critico cinematografico famosissimo e un professore, e trasmise la sua passione a entrambi i figli. Di suo fratello maggiore Carlo, otto anni più grande di lei, non dobbiamo dir troppo: tutti lo conosciamo e lo amiamo. Forse non tutti sanno però che anche Silvia ha lavorato nello spettacolo. Per un po’ fu annunciatrice alla Rai. Sì, fu una delle così dette Signorine buonasera.

Oggi lavora anche come produttrice, al teatro e al cinema. Cura gli spettacoli del marito ma non solo. Nell’ambiente è molto rispettata.

The post Christian De Sica, l’amore di una vita: la moglie Silvia Verdone appeared first on Ck12 Giornale.