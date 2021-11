antonella-attili,-lutto-per-l’attrice:-morta-una-persona-cara,-il-suo-addio

Un grave lutto ha colpito Antonella Attili, che interpreta Agnese nel programma di Rai1, “Il paradiso della signore”.

Antonella Attili, nota recentemente per aver interpretato il ruolo di Agnese della fiction di Rai 1, “Il paradiso della signore”, è stata colpita da un lutto. L’attrice infatti ha dichiarato di aver perso un genitore, e lo fa attraverso un post sul suo profilo Instagram (@attiliantonella).

Nella foto postata da Attili si vede lei che stringe la mano di qualcuno, ma non è chiaro se sia la madre o il padre della donna. A descrizione dell’immagine c’è solo la scritto “Ora non c’è davvero più niente” e poi la data del giorno in cui la persona a lei cara se n’è andata: 25/11/2021.

La donna è stata prontamente sommersa da messaggi di cordoglio da parte dei suoi fan, in particolare un utente scrive: “L’ho vista di sfuggita camminare verso la stazione di Napoli un po’ di settimane fa, era sorridente e spensierata. Mi piace pensare che possa tornare a quella apparente beatitudine presto. La abbraccio tanto”. Molti messaggi di sostegno sono arrivati dai suoi colleghi come Enrica Pintore, Giulia Arena e Elena Sofia Ricci.

L’esperienza de “Il paradiso delle signore”, nata quattro anni fa, ha preceduto molti film di successo in cui ha recitato Attili, come “Nuovo Cinema Paradiso” e “Tolo Tolo”. Mentre con film di Stefano Incerti “Prima del tramonto“ ha conquistato la candidatura al Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista.

Recentemente invece ha partecipato al programma condotto da Zoro, “Propaganda Live“, in cui ha recitato magistralmente un pezzo intitolato “Wireless Sex” (CLICCA QUI per vedere il monologo). Per quanto riguarda la vita privata di Antonella Attili sappiamo che ha due figli, ma non sappiamo nulla di chi sia il padre.

