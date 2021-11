Andrea Dal Corso: chi è l’ex fidanzata Martina Tognon e cosa pensa di lui

Martina Tognon è l’ex fidanzata di Andrea Dal Corso, l’imprenditore vinicolo ex partecipante di Temptation Island e Uomini e Donne, al momento felicemente fidanzato con Teresa Langella. Martina in passato si è espressa riguardo al suo ex: cosa pensa di lui dopo la loro rottura?

Martina Tognon e Andrea Dal Corso sono stati fidanzati per un anno. Lei è una modella e attrice, lui è un’imprenditore vinicolo diventato celebre per le sue partecipazioni a Temptation Island e Uomini e Donne, dove ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Teresa Langella.

Cosa pensa Martina del suo ex fidanzato Andrea? La modella ha avuto modo di esprimere le sue opinioni sui social network.

Martina Tognon: lo sfogo della modella sui social

Martina Tognon, originaria di Vicenza, ha frequentato l’università fino al 2017 per poi dedicarsi al suo lavoro di modella e attrice. Anche l’ultima foto condivisa insieme ad Andrea Dal Corso risale al 2017: la loro relazione sarebbe durata circa un anno.

L’anno successivo Andrea ha deciso di partecipare a Temptation Island, guadagnandosi l’amore degli spettatori. Martina ha un’idea decisamente opposta rispetta a quella del suo ex riguardo ai programmi del genere ed ha espresso la sua opinione su Instagram.

Come riportato da Il Sussidiario, Martina ha risposto ad alcune domande dei suoi followers sul social network, criticando la Rai e Mediaset, i reality show ed i partecipanti di tali programmi. “C’è gente che vive la propria vita basandola sul gossip e sui reality show […] facendo di gente che recita, che litiga in tv e che fa di tutto per l’audience i loro idoli” ha affermato la modella, dicendo di non guardare i canali che vanno “dall’1 al 6”.

In seguito alle sue affermazioni, i suoi followers le hanno ricordato della sua relazione con Andrea Dal Corso, il quale dopo la loro rottura ha preso parte ai reality show da lei disprezzati. Martina ha spiegato che la loro storia si è conclusa sei mesi prima che Andrea partecipasse a Temptation Island, dicendo che il suo ex fidanzato “scherniva quel mondo”, in passato, “ma si vedeva la sua tendenza, e infatti…” ha concluso la modella.

