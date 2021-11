“adesso-basta”.-questa-modella-brasiliana?-divorzio-sconcertante:-con-chi-si-era-sposata

Stanca di essere riempita di corna si sposa con sé stessa, ma dopo 90 giorni decide di divorziare perché, dice, ha trovato qualcuno «più speciale». Protagonista di questo singolare esperimento fallito di “sologamia”, come viene definito, è stata la brasiliana Cris Galêra. Una 33enne modella specializzata in lingerie e influencer brasiliana che ai suoi oltre 185.000 followers su Instagram non è avara di elargire forme procaci presumibilmente non tutte proprio naturali, e che a settembre aveva appunto voluto svolgere il triplice ruolo di coniugata numero uno, coniugata numero due e celebrante davanti a una chiesa cattolica di San Paolo. Avendo anche cantato durante le messe ci teneva comunque a sposarsi in chiesa, la peculiare natura di quella cerimonia lo rendeva impossibile, è ha cosi deciso che poteva accontentarsi di avere una chiesa sullo sfondo.

AMOR PROPRIO – Non solo perché, pompate dal suo Instagram, erano diventate virali le immagini in cui si auto -impalmava dell’«amor proprio», e l’avevano resa famosa, Sta diventano ancora più virale la notizia di ora. «Sto celebrando il mio amore per me stessa e voglio ispirare altre donne ad aumentare la loro autostima!», aveva scritto in quell’occasione. «Non divorzierò mai da me stessa, ma anche se appare un nuovo amore, vorrò vivere l’esperienza. Metterò la persona al secondo posto, sarò in nome sempre la prima». «Ero felice finché è durato, ho iniziato a credere nell’amore nel momento in cui ho incontrato qualcuno di più speciale», spiega invece ora. «Sono arrivata a un punto in cui sono maturata, ho capito di essere una donna forte e determinata. Ho sempre avuto paura di stare da sola ma ho capito che dovevo imparare a sentirmi bene con me stesso. Quando è successo, ho deciso di celebrarlo». Cris ha spiegato che una serie di disgrazie amorose, con gelosia e infedeltà, l’avevano lasciata con il cuore spezzato e convinta che dovesse ricostruire il suo amor proprio prima di ogni altra cosa. Il modo migliore per farlo lo ha individuato in un simbolismo provocatorio. «Non mi vergognavo, sono andata in chiesa con determinazione», ha raccontato. «Mi sono truccata e pettinata da sola e tutti mi guardavano perché non avevo un fidanzato».

CORTEGGIATORI – Per la cerimonia in solitario, la Galêra ha indossato un abito bianco con una “scollatura killer” che ha sfoggiatole sue migliori caratteristiche. Ha persino organizzato una composizione floreale per festeggiare, ed ha annunciato una luna di miele a Parigi. «La maggior parte delle persone l’ha adorato e l’ha trovato interessante. Pensano che stia scherzando, ma in realtà mi sono sposata! E alcune donne hanno detto che faranno lo stesso», ha spiegato in una intervista al New York Post, aggiungendo di essere stata corteggiata da “migliaia” di uomini su Instagram che si sono offerti di sposarla. Ma poi, appunto, forse tra di loro, dice di aver incontrato qualcuno “più speciale” e ha deciso di lasciarsi per tornare in compagnia. Ovviamente la notizia del divorzio e della sua nuova relazione con una coppia sconosciuta ha colto di sorpresa i follower, che si chiedono chi sia quella persona misteriosa che si è “messa di mezzo” nel matrimonio della modella appena tre mesi dopo la sua celebrazione, e le ha rubato il cuore. Per ora non se ne sa nulla, ma forse è solo questione di tempo per sapere del suo nome e, chissà, anche di un suo nuovo matrimonio. Se non altro, la partner abbandonata non sembra aver sofferto per la volubilità di colei che le aveva promesso fedeltà eterna. Ma chi altri avrebbe potuto meglio immedesimarsi nei suoi problemi?