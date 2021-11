16Gang, giovane collettivo del roster dell’agenzia MK3 guidata dall’Avv. Manager Angelo Calculli (che cura -tra gli altri- gli interessi di Achille Lauro e Boss Doms), torna prepotentemente a far sentire la propria voce con SKINNY, il nuovo freschissimo singolo in uscita oggi per Elektra Records/Warner Music Italy, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano anticipa il debut EP dei 16Gang, di prossima pubblicazione.

Nei suoi 2min e 37sec di west side hip hop, SKINNY mixa lo slang internazionale e il linguaggio di tutti i giorni, catchy e young, dei tre artisti di Matera (“Non ti porto Respect sei un nabbo”, “il mio Plug ti becca no habla” si legge nel testo). Una miscela esplosiva e martellante, in grado di fotografare con precisione attimi di vita quotidiana dei 16Gang e della loro generazione. È questo il leitmotiv di SKINNY, e il giovane collettivo sintetizza così il concept del brano: «SKINNY è un urlo liberatorio, nostro e di tanti giovani di oggi. Di chi vuole gridare al mondo il proprio desiderio di affermazione, di chi mira a raggiungere gli obiettivi che possono farti “svoltare per sempre la vita”».

16Gang è un collettivo formato da tre giovanissimi artisti di Matera: Pasquale Bello in arte “Skelotto“, Antonio Santarcangelo in arte “Weegly” e dal produttore Rocco Dimatteo, “Rox”, aggiuntosi nel 2020 al duo precedentemente formato e scoperto dal manager Avv. Angelo Calculli di MK3 e dall’editore Giuliano Saglia di Red Music. A dare un boost al progetto anche il prezioso lavoro del producer Nicholas Maida (Troppo Avanti). Da sempre attratti dalla musica trap, rap e indie, i ragazzi sono cresciuti musicalmente nell’underground, partecipando a “battle” di Freestyle e ascoltando la trap di artisti al di fuori dalla loro città d’origine. Nel 2014 hanno inciso il primo disco in uno studio di registrazione creato da loro, al quale sono seguiti diversi mixtape distribuiti attraverso gli store digitali. La svolta musicale arriva nel 2020 grazie alla pubblicazione del primo brano “SnitchDance” con Elektra Records/Warner Music Italy, un brano caratterizzato dalla fusione dei ritmi dance con le sonorità trap. A seguire i 16Gang pubblicano “Un’altra lacrima”, una ballata trap profonda e struggente raccontata e interpretata da Weegly. Molto attivi nel mondo della notte, i 16Gang hanno aperto i concerti di noti artisti italiani (Achille Lauro, 99posse, Boro Boro, Gemitaiz, Clementino e molti altri) e si sono esibiti in diversi locali in tutta Italia.