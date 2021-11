vlahovic,-addio-alla-fiorentina:-spunta-la-maxi-offerta-per-l’attaccante

Vlahovic potrebbe lasciare la viola già dalla prossima finestra di mercato. Vari club interessati all’attaccante

Si avvicina la data di apertura di calciomercato e man mano che il fischio d’inizio che apre ufficilmente i trasferimenti si avvicina, le voci inerenti alle trattative diventano sempre più numerose.

Del resto si sa che il calciomercato non va mai in ferie. A fermarsi, per regolamento, sono i trasferimenti da una squadra all’altra ma le trattative – anche non ufficiali – non hanno sosta. Le società sono sempre in fermento e i responsabili delle aree tecniche osservano in continuazione talenti da scoprire e lavorano tutti i giorni per migliorare le proprie squadre.

La scorsa estate si è parlato molto dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, attualmente secondo nella classifica marcatori del campionato con dieci reti in tredici presenze. Visti i numeri e le prestazioni in questa prima parte della stagione, su di lui si addensano le più diverse voci di mercato.

Vlahovic, chi vuole il bomber viola

Era immaginabile che sarebbe stato oggetto di desiderio di tante squadre e le previsioni sono state rispettate. I viola rischiano di vendere ancora una volta un proprio gioiellino e le squadre straniere sono ancora le favorite per accaparrarsi i calciatori più forti che calcano i campi della Serie A.

Secondo il Daily Mail, il Manchester United si è lanciato nella corsa per l’attaccante Vlahovic. Il 21enne ha un contratto che lo lega a Firenze fino al 2023 ma se è ipotizzabile che già a gennaio possa andar via, quasi certamente la prossima stagione vestirà un’altra maglia. Gli inglesi offrirebbero un accordo di sei milioni a stagione per cinque anni.

Ovviamente i reed non sono gli unici che hanno messo gli occhi addosso a Vlahovic perché ci sarebbero gli interessamenti anche di Tottenham, Arsenal, Newcastle United e ovviamente ci sono anche Milan e Juventus.

