uomini-e-donne,-l’indiscrezione:-torna-una-ex-corteggiatrice

Uomini e Donne, una delle protagoniste della passata edizione potrebbe rientrare nel programma di Maria De Filippi

Una vecchia conoscenza di Uomini e Donne potrebbe riprendersi la scena. Stiamo parlando di Eugenia Rigotti e non si tratta di un’indiscrezione di gossip.

A svelare la possibilità è la diretta interessata parlando al Magazine del programma. Nell’intervista non si è limitata a fare questa rivelazione ma ha anche ammesso di aver sorriso quando ha visto che è finita la storia tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto.

Potrebbe essere una scelta interessante il suo ritorno in tv visto che aveva ottenuto il favore di molti telespettatori. Ora ha anche ritrovato la serenità, ha detto, ma “non prima della fine dell’estate” perché per come era finita la precedente esprienza non era felicissima.

Uomini e donne, Eugenia: “Sicura che sarebbe finita così”

Per quanto riguarda la rottura tra Massimiliano e Vanessa ha detto di non aver provato emozioni: “Da una parte mi ha strappato un sorriso veder realizzato quello che pensavo, dall’altra mi è dispiaciuto”. L’ex corteggiatrice era infatti sicura che tra i due le cose non sarebbero andate bene.

Ha comunque provato dispiacere tanto che aveva contattato Massimiliano telefonicamente. Nulla di più, sia chiaro, anche perché in tanti avevano scritto che lui aveva cambiato idea e che, al contrario, aveva contattato lei.

Alla fine dell’estate si era scritto di questo nuovo contatto e lei per scombrare il campo da ogni equivoco, sui social aveva chiarito che non si sono mai visti. Massimiliano, in più, è anche felicemente fidanzato con un’altra ragazza.

