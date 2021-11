Un Professore, le anticipazioni della puntata 4: cosa accadrà

Un Professore, le anticipazioni della quarta puntata vedranno Anita interpretata da Claudia Pandolfi che lascerà Ettore per Dante interpretato da Alessandro Gassmann.

Nella prossima puntata della fiction “Un Professore” accadrà qualcosa di inaspettato, dopo aver scoperto l’omosessualità del figlio Simone, interpretato da Nicolas Maupas, la nuova lezione di Dante, sarà totalmente basata su Michel Foucault.

Nel primo episodio della fiction, Dante racconta che Faoucault è stato perseguitato proprio perché era omosessuale, il professore inviterà i suoi allievi e non giudicare chi è diverso ma bensì ad accettarlo.

Subito dopo cercherà di parlare con Simone, ma il ragazzo si chiuderà in sé stesso senza lasciar trasparire alcuna emozione. Nella nuova puntata della fiction verrà svelato che Anita interpretata da Clauida Pandolfi capirà di provare qualcosa per Dante.

Lascerà Ettore interpretato da Paolo Conticini, il quale proverà a parlare direttamente con Dante, non risponderà al telefono, in seguito Anita scoprirà l’auto di Sbarra per poi capire che Manuel, interpretato da Damiano Gavino sarà nei guai.

Nel secondo episodio della quarta puntata la classe visiterà il museo di Cecilia, verrà mostrato come Manuel e Simone si isoleranno dal resto della classe. Scatterà il bacio tra i due studenti, Manuel respingerà Simone istintivamente.

Un Professore, il bacio tra Simone e Manuel, la tematica dell’omosessualità con Michel Foucault

Simone vivrà un grande conflitto interiore, verrà al tempo stesso respinto ed umiliato da Manuel, in seguito Simone scoprirà che il padre ha una relazione con Cecilia, la quale andrà su tutte le furie.

Lo stesso ragazzo deciderà di partire per Glasgow facendo visita a sua madre. Invece Monica, vivrà un momento difficile, l’allieva di Dante scoprirà dei video osè postati dal suo ex sul web.

Tutti gli allievi della classe, improvviseranno uno spogliarello per mostrarle la sua vicinanza, al tempo stesso il protagonista della fiction dovrà affrontare lo stalker che lo sta perseguitando da diverse puntate.

Durante una cena in villa, un fulmine cadrà in giardino per poi scoppiare in un incendio che coinvolgerà i protagonisti della serie tv. La quarta puntata della fiction andrà in onda Giovedì 2 Dicembre 2021 su Rai1 in prima serata, ci saranno diversi colpi di scena che lasceranno gli spettatori senza parole.

