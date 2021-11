umberta-telfener:-cosa-sapere-sulla-famosa-psicologa,-la-sua-carriera

Chi è Umberta Telfener? Una psicologa, specializzata sul delicato argomento del rapporto uomo-donna. Il suo ultimo libro Primi amori edito da Il Mulino è una sorta di guida esistenziale adatta ai giovani che si affacciano alla vita sentimentale. Scopriamo di più sul suo lavoro.

Umberta Telfener è una psicologa sistemica e una psicoterapeuta della coppia. Studia tutte le dinamiche e le strategie sentimentali che aiutano lo sviluppo o il crollo di un rapporto. Potremmo definirla una psicoterapeuta specializzata in amore, ma sarebbe riduttivo. Stasera la vedremo ospite a Speciale Frontiere – “Gli uomini non cambiano”, il programma condotto da Franco Di Mare, su Rai 3 alle ore 21:20. In concomitanza con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in trasmissione si parlerà appunto di femmicidio, abusi e maltrattamenti. E la Telfener dirà la sua.

Il profilo intellettuale della dottoressa Umberta Telfener

Psicologa clinica, laureata in Filosofia e in Psicologia, la Telfener insegna alla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Oltre al lavoro accademico, si è spesa come terapeuta in un centro di salute mentale per più di dieci anni. In più, lavora come libera professionista dal 1980.

Ha studiato in America, a Philadelphia e a New York. Da qualche anno conduce supervisioni in diverse strutture pubbliche italiane nell’ambito della salute mentale. Inoltre, tiene seminari nel settore pubblico e privato. Vive a Roma, ma è nata a Genova. Dice di essere è appassionata di libri e di jazz. Ha un figlio, un cane e tre gatti.

Conosciuta come specialista presso il Centro milanese di Terapia della Famiglia, è anche una scrittrice di successo. Ha firmato numerosi articoli su riviste italiane e internazionali, ed è poi autrice di una serie di libri specialistici o di divulgazione. Fra questi segnaliamo: Apprendere i contesti, strategie per inserirsi in nuovi ambiti di lavoro, edito da Cortina Editore (2011). Per Bollati Boringhieri ha scritto La ricorsività in psicoterapia, Dall’individuo al sistema (1991). Nel 2015 ha pubblicato La manutenzione dell’Amore (Castelvecchi, Roma). Nel 2006 è arrivato il successo con Ho sposato un narciso, sempre per i tipi di Castelvecchi. Da molti anni la psicologa tiene una rubrica sul blog.iodonna.it (magazine online del Corriere della sera).

Di cosa parlerà la psicologa stasera a Speciale Frontiere

Ebbene, l’esperta ci parlerà stasera delle dinamiche di coppia in cui si scatena la violenza. Sappiamo che sono ottantanove al giorno le vittime di reati di genere in Italia. Nel 62% dei casi si tratta di maltrattamenti in famiglia.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Giornata contro la violenza sulle donne: in che modo si può intervenire?

Con Umberta Telfener, nel programma di Di Mare, interverranno anche Franca Leosini, Veronica Pivetti, Matilde D’Errico, Dacia Maraini, Paolo Crepet e il filosofo Paolo Ercolani. Appuntamento quindi da non perdere, stasera, con Speciale Frontiere.

The post Umberta Telfener: cosa sapere sulla famosa psicologa, la sua carriera appeared first on Ck12 Giornale.