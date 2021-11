Al via da questa sera su Raiuno la seconda edizione del talent show The Voice Senior: chi sono i cantanti alle Blind Auditions.

Parte in un’edizione totalmente rinnovata la seconda stagione del talent show The Voice Senior. Innanzitutto, visto il successo dello scorso anno, quando il programma fece uno share medio del 19%, le puntate da cinque diventano otto e cambia anche la formula per selezionare i cantanti.

Infatti, in questa nuova edizione del programma, ben sei puntate saranno dedicate alle Blind Auditions, che sono la fase più intensa del talent show. I quattro giudizi, insomma, avranno davvero un grande lavoro da fare, prima dell’accesso alla fase Cut. In questa fase, dovranno infatti scremare i talenti.

Solo 24 avranno accesso a quelle che sono le due serate finali: la semifinale – ovvero il Knock Out – e infine la finale, prevista per venerdì 21 gennaio, in cui sono tre cantanti per ogni giudice si sfideranno. L’attesa è davvero tanta per scoprire chi sarà il successore di Erminio Sinni, il vincitore della prima edizione.

Chi sono i cantanti di The Voice Senior in questa seconda edizione: le anticipazioni

Tre dei quattro giudici sono confermati rispetto allo scorso anno: ci saranno infatti Loredana Berté, che con il suo artista vinse l’edizione, Gigi D’Alessio, che ha raccolto il secondo e il terzo posto, e Clementino. Invece, al posto di Albano e della figlia Jasmine Carrisi, ci sarà spazio per Orietta Berti. Grandi novità anche per quanto riguarda gli omaggi e i duetti, che coinvolgeranno anche i giudici.

Previsti ad esempio omaggi a Pierangelo Bertoli, Lucio Dalla, Pino Daniele, Mia Martini, Domenico Modugno ed Ennio Morricone, ma anche ai Maneskin, la rock band italiana che sta spopolando in tutto il mondo. Top secret sono al momento i nomi dei partecipanti, ma ricordiamo che lo scorso anno la trasmissione rilanciò tanti artisti, dando loro una nuova chance. A partire ovviamente dal vincitore, Erminio Sinni, che nei primi anni Novanta ottenne un certo successo partecipando a Sanremo.

Al secondo posto lo scorso anno, Elena Ferretti, che negli anni Ottanta è stata voce della discomusic, poi Marco Guerzoni che nel 1996 partecipò a Sanremo in coppia con Aleandro Baldi. Tra gli altri, anche Giulio Todrani, padre della cantante Giorgia, Paolo Barabani, il paroliere di Pupo, Viviana Stucchi, vincitrice dello Zecchino d’Oro con Il pulcino ballerino, e molti ancora. Anche quest’anno, ci si aspettano nomi di questo livello.

