The Kid LAROI: chi è il rapper che ha duettato con Justin Bieber

Ecco chi è The Kid LAROI, il rapper che a soli 18 ha collaborato con Miley Cyrus e Justin Bieber, arrivando tra i primi 10 in classifica di molti paesi del mondo.

The Kid LAROI, pseudonimo di Charlton Kenneth Jeffrey Howard è un rapper, cantautore e produttore discografico australiano. Ha oggi solo 18 anni e ha già conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie anche a collaborazioni del calibro di Miley Cyrus e Justin Bieber. Laroi è arrivato grazie al suo talento tra primi 10 in classifica in più di una dozzina di paesi, e tutto questo prima del suo 18esimo compleanno.

L’artista ha partecipato all’ultimo album di Justin Bieber, “Justice”. A gennaio invece, Elton John gli ha fatto uno dei più grandi complimenti dicendo : “Diventerai uno dei più grandi artisti di tutto il mondo”.

L’artista nasce a Charlton Howard a Sydney, il 17 agosto del 2003. Ora vive a Los Angeles e ha accumulato più di un miliardo di stream sulle piattaforme musicali. I temi delle sue canzoni sono i problemi di salute mentale, la fluidità del genere.

Laroi nasce in una famiglia della classe media, ma la sua infanzia inizia a diventare difficoltosa quando i suoi genitori si sono separati. Laroi ha detto nelle interviste che sua madre vendeva droga per tirare avanti, mentre nel 2015 suo zio è stato assassinato. Lui e sua madre sono stati costretti a chiede ospitalità per molto tempo ad amici dopo essere stati cacciati di casa a causa di reclami per il rumore.

“Prima che mio zio venisse ucciso, mi sottolineava quanto fosse importante che continuassi a rappare e rimanere concentrato. Quando ero piccolo gli ho detto ‘ma voglio essere come te’, e lui ha risposto ‘se diventi come me, rimarrò deluso‘, racconta il rapper in un post su Twitter. “Quelle parole mi sono rimaste impresse per sempre”, conclude l’artista.

Before my uncle was murdered, he would stress to me how important it was that I keep rapping and stay focused. When I was little I told him “but I want to be like you”, to which he replied “if you turn out like me, I’ll be disappointed”. Those words have stuck with me forever. ❤️

— charlton (@thekidlaroi) June 19, 2020