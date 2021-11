Questa fintech britannica è passata alla settimana da quattro giorni: i 430 dipendenti avranno lo stesso stipendio

La settimana lavorativa da quattro giorni aggiunge un altro caso di applicazione. Tra le ultime in ordine di tempo a sperimentarla c’è la fintech Atom, diventata così la più grande azienda britannica a introdurre una settimana lavorativa di quattro giorni per tutti i suoi 430 lavoratori, senza riduzioni di salario. Il nuovo format a 34 ore settimanali, rispetto alle 37,5 in vigore precedentemente su cinque giorni, è ufficialmente partito dal primo di novembre 2021.

Più benessere per ottenere più produttività

L’istituto, guidato dal ceo Mark Mullen, ha iniziato la sua attività nell’aprile del 2016. E fin da subito si è contraddistinto per essere una banca solo per dispositivi mobili. La decisione di istituire la settimana di lavoro da quattro giorni – si legge sul comunicato ufficiale della società – è volta al miglioramento del benessere fisico e mentale dei lavoratori, per ottenere come risultato una maggiore produttività. L’azienda ha detto di aver tenuto conto, nel prendere la sua decisione, dell’allungamento della vita lavorativa e dell’impatto positivo che la tecnologia ha avuto sul mondo del lavoro, creando i presupposti per renderlo più flessibile e sostenibile per tutti.

La mossa consente a tutti i dipendenti Atom di scegliere di passare a una settimana lavorativa di 34 ore su quattro giorni. La società prevede che il lunedì o il venerdì saranno i giorni liberi predefiniti per la maggior parte dei dipendenti. Con l’eccezione di coloro che lavorano in ruoli operativi e di servizio la cui giornata fuori ufficio può variare per garantire un livello di servizio continuo e ininterrotto per i clienti di Atom. Uno degli aspetti su cui l’azienda britannica punta molto, infatti, è un servizio clienti operativo sette giorni su sette caratterizzato da un’assistenza fornita tramite telefono, chat, e-mail e social media.

Un po’ come Henry Ford

“Dal marzo 2020, Atom, insieme a quasi tutti i luoghi di lavoro nel mondo, ha dovuto adattarsi rapidamente ai nuovi modi di lavorare”, ha detto Mark Mullen, timoniere della fintech Britannica. “La settimana di cinque giorni è stata resa popolare negli Stati Uniti dalla casa automobilistica Henry Ford negli anni ’20 ed è stata formalmente adottata in tutto il paese durante la Grande Depressione. Nel Regno Unito, l’azienda di chimica Boots ha adottato ufficialmente la settimana di cinque giorni nel 1934 dopo che è stato scoperto che aumenta la produttività e il benessere dei dipendenti, con il resto del paese che segue l’esempio”.

“Riteniamo”, aggiunge Mullen, “che una settimana di cinque giorni, in molti casi, non sia più adatta allo scopo per le aziende del ventunesimo secolo. La sua introduzione originariamente consentiva l’istituzione del fine settimana, con tutti i benefici per i dipendenti che ciò comportava. In Atom, riteniamo che sia il momento giusto per la prossima evoluzione nel mondo del lavoro”.

