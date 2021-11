Paola Caruso al Grande Fratello Vip: il nuovo fidanzato è un politico

Paola Caruso sarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 ed è al centro dei gossip per il suo nuovo fidanzato. Ecco chi è.

Paola Caruso è una showgirl di 36 anni, nota soprattutto per il ruolo di “Bonas” nel programma di Canale 5 “Avanti un altro” sia in Italia che in Spagna. Caruso ha partecipato anche a “L’Isola dei famosi 11”.

POTREBBE INTERESSARTI: GF Vip 6, Lulù sul letto con Manuel ma la regia stacca

Della vita privata della donna, sappiamo che Caruso ha avuto una relazione con Daniele Interrante e con Andrea Casalino. Durante la carriera da “bonas” ad Avanti un altro i gossip hanno parlato di un flirt con il figlio di Paolo Bonolis, Stefano. La showgirl ha affermato poi di essersi invaghita di Luca Onestini quando l’ex tronista si trovava al GF. Mentre all’Isola dei Famosi spagnola, ha preso una cotta per Ivan Gonzales.

Nel 2018 Caruso rimane incinta del suo allora fidanzato Francesco Caserta. La notizia è arrivata dopo qualche mese che i due si frequentavano, ma il padre ha deciso di non riconoscere suo figlio. La showgirl però non si abbatte e il 2 marzo del 2019, nasce suo figlio Michele. che spesso mostra sul suo profilo Instagram da ben 800mila follower (@paolacarusoofficial)

Successivamente nel 2019, l’ex Bonas ha conosciuto Michele Merlo, ma i due teminano la loro reazione in rapporti tutt’altro che buoni. Sappiamo che si è recentemente lasciata con il fidanzato, il pugile Dario Socci, ma il suo cuore già batte per un altro ed è un politico di Forza Italia: Paride Mazzotta. La donna sta passando un momento particolarmente felice della sua vita.

POTREBBE INTERESSARTI: GF Vip, Patrizia Pellegrino e il tumore asportato: la cicatrice

Chi è Paride Mazzotta

Mazzotta è l’attuale fidanzato di Paola Caruso, ed è stato segretario provinciale di Forza Italia. Nato a San Cesario di Lecce, un piccolo comune della provincia di Lecce in Puglia, il 4 aprile del 1989. Sappiamo che possiede una Jaguar. Per la showgirl però le novità non si fermano qui. La donna infatti farà parte degli inquilini della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”. (CLICCA QUI per vedere il programma live, 24 ore su 24, gratuitamente, dove e quando vuoi)

The post Paola Caruso al Grande Fratello Vip: il nuovo fidanzato è un politico appeared first on Ck12 Giornale.