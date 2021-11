Oroscopo di Branko weekend 27 e 28 novembre: ecco chi sale e chi scende per il famoso astrologo

Ariete – La tua testa gira e non si arresta, tante sono le cose che devi fare e a cui non vorresti pensare. Ma ci sono i momenti per il piacere e quelli per il dovere. Niente pausa per te in questo fermento settembrino. Non disperare però, se eri in attesa di buone notizie è questo il weekend in cui potrebbero arrivare.

Toro – Fai attenzione a chi ti sta intorno. Una persona che credevi amica questo weekend porterà spiacevoli sorprese. Mantieni la calma e ricordati di farti valere. Non farti mettere i piedi in testa anche se pensi di essere dalla parte del torto. La giornata di domenica sarà l’ideale per fare due passi e sgranchirti le idee, prima di affrontare la tempesta che ti travolgerà la settimana prossima.

Gemelli – Weekend impegnativo per i nati sotto il segno dei gemelli. Vorresti prenderti del tempo per te, staccare da tutto e tutti e concentrarti finalmente su ciò che ti interessa, ma i doveri sociali richiedono la tua presenza. Ma non è grave, nella tua vita gli impegni professionali sono meno importanti di quelli privati, e nel grande schema delle cose dedicarti a chi vuoi bene è la scelta giusta.

Cancro – Strane sensazioni muovono il tuo animo. Il weekend che ti si pone davanti sarà cruciale per imparare una nuova lezione su come gestire la tua vita sociale. Prova a uscire un po’ di più e svagarti nonostante gli impegni. Per il lavoro c’è sempre tempo, e in questo momento la tua salute è più importante. Un rapporto incrinato ti turba. Ricordati di non lasciarti andare alla paranoia e rimetti insieme i pezzi, tutto si può aggiustare con la giusta dose di comunicazione.

Leone -Quante cose riuscirai a fare stare insieme in un weekend solo? Questi due giorni proverai a scoprirlo, testando al massimo le tue capacità fisiche e intellettive. Attento a non esagerare però, quello che per te è facile potrebbe non risultare altrettanto scontato per qualcuno a te caro. Se sei in dubbio su come agire dal punto di vista finanziario, questo periodo è meglio rimanere cauti e non prendere decisioni avventate.

Vergine – La Luna nello scorpione ti dona creatività. Non inventare scuse per proteggere il danno che hai fatto e fai attenzione a chi lo racconti. Non servirà nasconderti, è meglio invece provare a uscire allo scoperto. Sfrutta questi due giorni per farti un esame di coscienza e decidi quale via prendere da lì. Potresti rimanere stupito della tua reazione.

Bilancia – Sei stato turbato da una condizione amorosa incerta che invece adesso sembra darti più certezze. Questo weekend però dovrai dedicarti alle tue amicizie per impedire a qualcuno a te caro di fare un errore madornale. Sono le responsabilità che vengono con il tuo ruolo, ma potrai essere sicuro che i tuoi sforzi vengano riconosciuti. Domenica 12 la Luna inizia a essere crescente e ti porterà buon umore.

Scorpione – Tra tutti i segni influenzati dalla Luna Crescente che si abbatte sul sistema astrale in modo imminente, il tuo è quello che ne risentirà di più. Grande coinvolgimento emotivo quindi, che potrebbe scombussolare il tuo weekend in maniera inaspettata. Prova ad accogliere le sensazioni, anche se estreme, e lascia passare la tempesta. Affrontala e non tirarti indietro nel momento in cui qualcuno chiederà il tuo aiuto.

Sagittario – Sei stato turbato da una condizione amorosa incerta che invece adesso sembra darti più certezze. Questo weekend però dovrai dedicarti alle tue amicizie per impedire a qualcuno a te caro di fare un errore madornale. Sono le responsabilità che vengono con il tuo ruolo, ma potrai essere sicuro che i tuoi sforzi vengano riconosciuti. Domenica la Luna inizia a essere crescente e ti porterà buon umore.

Capricorno – Forse non riuscirai a ottenere il plauso che desideri in questi due giorni. Prova a non mostrarti arrabbiato per questo e la Luna in quadratura porterà miglioramenti nella notte. Farai una bella figura davanti a qualcuno a cui tieni. Goditela.

Acquario – Weekend di relax per te in questa settimana. Potrebbe essere il momento giusto per dedicarti a una gita fuori porta, meglio se in solitaria, così da non doverti preoccupare di cosa hai lasciato a casa. Sempre su questo fronte potresti pensare di staccare completamente dalla tecnologia, ricordandoti che in tempi non sospetti non è mai morto nessuno senza cellulare. Magari senza gps sì, ma tant’è.

Pesci – Testa e cuore impegnati in questo weekend. Per una volta prova a vivere un sabato come un sabato e una domenica come una domenica. Di ozio non è mai morto nessuno, ma di lavoro, sì. Prova a mettere in prospettiva i tuoi impegni e goditi le giornate. Attenzione però, le chele di un Cancro potrebbero tornare a punzecchiarti se ti darai allo svago estremo.

