Parla la giovane popstar Nika Paris: la reazione dopo l’eliminazione da X-Factor avvenuta nella serata di ieri.

Per molti era la favorita d’obbligo per la vittoria finale, invece X-Factor ha riservato ieri l’ennesima sorpresa della sua lunga storia, sancendo la fine dell’avventura per Nika Paris. Peraltro con un brano che avrebbe dovuto essere nelle corde della giovanissima popstar. Si trattava infatti di una cover di Dua Lipa.

La giovane cantante del team Mika, inoltre, era stata suo malgrado al centro di una polemica, che era legata alla partecipazione di poche donne nella fase finale del programma. Scomparse infatti le categorie, erano lei e Vale LP le uniche due rappresentanti femminili di questa edizione.

Di fatto, con la sua eliminazione, non ci sono più donne in corsa per la vittoria finale: si tratta senza dubbio sono di una casualità, ma dopo che nelle ultime due edizioni avevano vinto Sofia Tornambene e Casadilego, ovvero due giovanissime cantanti, ci si aspettava qualcosa in più tra le concorrenti donne.

La reazione di Nika Paris dopo l’eliminazione da X-Factor, in tanti sono con lei

Fatto sta che la giovane ragazza di Sofia, il cui vero nome è Nikol Palascheva e a quattro anni ha scoperto la passione per il canto e per la musica, lascia la trasmissione con un bel po’ di amaro in bocca, soprattutto per come è andata nel finale. Oggi Nika Paris ha voluto comunque ringraziare tutti coloro che sono stati artefici della sua avventura nel talent show targato Sky.

“È stato un piacere cantare su questo palco e incontrare tutte quelle persone meravigliose” – ha scritto poco fa Nika Paris sul suo profilo Instagram – “È solo l’inizio di un altro capitolo di cui sono più che entusiasta perché sai quando hai paura di saltare devi solo farlo e poi arriva la parte bella”.

L’amaro in bocca per l’eliminazione viene addolcito però dai tanti messaggi a suo sostegno che sono arrivati in queste ore, a partire da quelli di Fellow, il giovane astigiano in gara quest’anno, e dei Westfalia. La band incita apertamente Nika Paris: “Daje Nika, ora inizia il bello!”. Per la piccola grande star, come l’ha definita qualcuno, una bella iniezione di fiducia.

