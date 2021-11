Meteo, “temperature anomale e nubifragi”: freddo polare, le ragioni del fenomeno e le città a rischio

Il generale inverno arriva nel weekend. Questo weekend. Il verdetto del meteo è chiarissimo: dopo una breve tregua, la discesa di aria polare dal Nord Europa che sta portando nuovamente il maltempo sull’Italia sta assumendo caratteristiche via via più rigide. Insomma, irrompono temperature bassissime, unite al rischio-nubifragi che incombe su molte città italiane, così come spiega il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bMeteo.

Intervistato da ilmessaggero.it, spiega ciò che ci aspetta nei prossimi giorni: “Stiamo assistendo in queste ore a temporali e piogge abbondanti che stanno colpendo soprattutto Toscana, Lazio, Sicilia, Calabria e Puglia, ma in giornata pioverà anche sul resto delle regioni. Da domani poi inizierà ad affluire aria via via più fredda in quota e le perturbazioni colpiranno duramente le regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania. Non si escludono anche nubifragi. Però quello di oggi è solo un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi giorni”, rimarca Ferrara.

Quando gli chiedono se dovremmo preoccuparci, risponde: “No, ma le temperature caleranno notevolmente fino a raggiungere picchi sotto la media stagionale. Tra venerdì e il weekend altri impulsi freddi e instabili dal Nord Europa affonderanno il colpo sull’Italia e il Mediterraneo in generale con ulteriori piogge, rovesci e temporali specie al Nordest e ancora una volta sulle regioni tirreniche, ma con fenomeni sparsi possibili anche sul resto d’Italia”, conclude Ferrara.