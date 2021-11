lutto-per-zoro-di-propaganda-live:-addio-al-partigiano-intervistato

Zoro di Propaganda Live piange Sergio Giammarchi, scomparso a 95 anni. Era presidente della Cna provinciale di Forlì

Addio a Sergio Giammarchi, presidente della Cna Provinciale e storico partigiano.

Arrotino di professione, aveva combattuto la guerra di resistenza nel battaglione Corbari ed era conosciuto anche come E’ Rudarè, nome di battaglia. È stato autore del libro Una storia partigiana dove ha raccontato la vicenda politica e personale.

Nel gennaio 2020 era stato intervistato da Zoro di Propaganda Live. Alla domanda” hai sparato pure tu?”, rispose:”Per forza. Ma non lo so se ho preso qualcuno. Noi sparavamo dove erano loro (i nazisti, ndr) e loro sparavano dove stavamo noi”.

Lutto per Zoro, addio a Giammarchi: tanti i messaggi di solidarietà

In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Giammarchi. Non poteva mancare il messaggio dell’Anpi di Forlì ha reso omaggio a Giammarchi: “Piangiamo il combattente per la libertà, ma anche il testimone preciso e puntuale della storia della Resistenza”, ha scritto l’organizzazione. “Sergio ha portato la nostra storia nelle scuole, nei circoli, ovunque, sempre con lucidità e chiarezza”.

In quell’intervista aveva dichiarato, come ha fatto per tanti anni, il suo amore per la pace ma che bisognava difendere con la lotta per la Costituzione. Per l’ennesima volta aveva anche invitato a votare: per lui era fondamentale andare in cabina elettorale, anche per lasciare la scheda bianca. “Sono nato col fascismo, ma non fatemi morire col fascismo”.

