“La rovinosa caduta di Mara Venier? Solo poche ore prima in quello studio…”. Bomba di Striscia, “perché è franata a terra” | Video

Della drammatica caduta di Mara Venier se ne parla anche a Striscia la Notizia, il tutto nella rubrica “Spetteguless”, proposta nell’edizione del tg satirico di Canale 5 di giovedì 25 novembre. Si parla della caduta nel corso di una pubblicità dell’ultima puntata di Domenica In, il contenitore domenicale di Rai 1. Caduta che ha costretto la Venier ad interrompere anzitempo la puntata: provata e segnata in volto, la mitica zia Mara, stakanovista per definizione, è stata costretta ad alzare una metaforica bandiera bianca.

Ma si diceva, Striscia la Notizia. Prima il tg satirico di Antonio Ricci propone la versione deepfake della Venier, alle prese con un inviato del tg e senza mascherina: “Ah, hai paura che ti infetto? Non ti preoccupare, mo ti infetto io…”. E via con una serie di calci rigorosamente scagliati con gamba sinistra, fino a che la mitica Zia Mara cade a terra. “Ah, ahia… pezzi di mer***. Ma che ti riprendi?”.

E dopo il deepfake, ecco che Striscia dà la sua versione dei fatti circa la caduta della Venier a Domenica In. “Segnalatori anonimi suggeriscono che la caduta sia stata propiziata da un rito esoterico avvenuto negli stessi studi Rai, proprio la mattina dell’incidente. Roba da rimanerci di sale”. Di che si parla? Si parla del fatto che a Citofonare Rai 2, il programma del mattino di Paola Perego e Simona Ventura, poche ore prima era stato lanciato del sale in studio. “Porta bene?”, chiedeva la Perego.

“Altro che rito: questa è una vera e propria macumba: dopo aver salato il loro studio, hanno oliato quello di Mara”, commenta con sarcasmo la voce fuori campo nel servizio di Striscia. E forse non hanno tutti i torti: come mostrano le immagini del servizio di Striscia, anche Memo Remigi stava per scivolare e cadere a terra proprio nello studio di Domenica In.