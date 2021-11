Jacopo Et, carriera e curiosità: cosa sapere sul cantautore indie

Jacopo Ettorre. Vi dice nulla questo nome? Allora proviamo ad abbreviarlo… Jacopo Et. Sì, eccolo: forse ora suonerà a qualcuno più familiare. Potremmo definirlo come il nuove re Mida dell’indie-pop italiano. Ha scritto canzoni per Junior Cally, Benji e Fede, Dark Polo Gang, Annalisa, Max Pezzali. Ha collaborato con Jake La Furia e si è reso responsabile di due o tre mezzi-tormentoni.

Jacopo Ettore, in arte Jacopo Et, è un cantautore italiano. Nato a Bologna nel 1990, è uno dei responsabili dello svecchiamento della musica pop italiana. Sapete che, negli ultimi dieci anni in Italia, c’è stato una sorta di incestuoso incontro fra il pop commerciale e l’indie rock. Da cui è nato un figlio strano, non troppo elegante, ma che piace molto: l’it-pop. E Jacopo è uno dei suoi interpreti più importanti. Almeno come autore.

Dopo aver compiuto trent’anni e aver scritto tante canzoni per tanti artisti italiani (dagli 883 a Benji e Fede), Et ha deciso di mettersi in proprio. Ha dato inizio a una carriera solista, da cantante. Lavora con Garrincha Dischi. Il suo primo album si intitola “Siamo sicuri di essere giovani?”.

Com’è nato l’amore di Jacopo Et per la musica?

Jacopo ha cominciato con il rap. Nel lontano 2013 era riuscito anche a strappare un contratto discografico a una major. Ma poi non se ne fece nulla. A Rolling Stone, qualche tempo fa, Et ha raccontato di essersene andato a Londra a fare l’Erasmus a Londra. Ha iniziato poi a lavorare in uno studio legale. Dopo quella delusione non voleva più sentir parlare di musica. Poi però ha iniziato a scrivere per gli altri. Piccole collaborazioni, all’inizio. Quindi sempre più grandi e di successo.

Il tributo a Franco Battiato

Il giovane oggi si autopromuove con Instagram stories sempre più vivaci e affrontando qualsiasi palcoscenico senza pregiudizi. Si butta sul pop. Senza imbarazzi di sorta.

Stasera, per esempio, lo vedremo a Quelli che… su Rai 2 (ore 21:20), lo show condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Jacopo sarà infatti ospite musicale del programma, insieme Lodo Guenzi. I due musicisti, accompagnati dalla resident band del maestro Luca Colombo, presenteranno una cover di “Bandiera Bianca”, singolo estratto da “La vibe del padrone”, album tributo a Battiato.

