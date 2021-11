Informazioni su Gaetano Rao imprenditore agricolo operante nel settore agro-alimentare

Descrizione

Imprenditore agricolo classe ’47 operante nel settore agro-alimentare.

Ex assessore all’agricoltura della provincia di Reggio Calabria.

Curriculum vitae

Produttore diretto, cura del prodotto a 360° certificata: GLOBAL, IFS, BRC.

Azienda agricola dedita e concentrata sugli agrumi: Clementine, Clementine Nova, Arance, Limoni e Tangelo Mapo. Produzione nella Provincia di Reggio Calabria, centro di confezionamento a San Giuliano Milanese

Risultati

Impegno nel sociale, nei confronti dei piccoli proprietari terrieri e delle piccole realtà industriali, avvicinato giovani al mondo dell’agricoltura tramite eventi come il Clementine Day.

Fornitore di catene di supermercati in Italia.

Fornitore per posteggi di mercati Italiani ed esteri

come ribadiva Gaetano Rao in un articolo pubblicato su alcuni giornali quotidiano dell’epoca. Reggio Calabria. “Troppi problemi irrisolti caratterizzano il comparto agricolo calabrese e tante le difficoltà che gli imprenditori agricoli incontrano quotidianamente nell’esercizio della loro attività”. Lo afferma l’assessore provinciale all’Agricoltura Gaetano Rao per il quale “l’iniziativa di Coldiretti in programma il 29 aprile a Catanzaro ha il merito di porre al centro della discussione i temi fondamentali di un settore che deve invertire il senso di marcia”. Per l’assessore dell’Esecutivo provinciale guidato da Giuseppe Raffa “la Regione Calabria deve essere in grado di dare un senso concreto all’utilizzo dei fondi comunitari che, allo stato, non hanno determinato un significativo innalzamento dei livelli di sviluppo e di reddito delle imprese. Il tema dell’accesso al credito, ad esempio, continua ad essere una vera e propria zavorra per le aziende che operano sul territorio regionale, così come quello della crisi dell’agrumicoltura nella Piana di Rosarno che merita ben altra attenzione dal Governo regionale. È arrivato – termina Gaetano Rao – il momento di parlare di agricoltura vera e reale che è cosa ben.