giorgia-soleri,-la-fidanzata-di-damiano-sotto-attacco:-la-replica-a-corona

Fabrizio Corona attacca di nuovo la ragazza del cantante dei Maneskin, Giorgia Soleri, ma l’attivista controbatte alla provocazione.

A Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, non va proprio giù la modella, influencer e attivista Giorgia Soleri, nonché fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin. Corona ha di nuovo attaccato l’influencer definendola “finta radical chic che gli provoca solo del vomito”. Le parole dell’ex marito di Nina Moric hanno avuto un duro impatto sull’opinione pubblica, che manifesta – per la maggior parte – grande simpatia per la Soleri per la sua azione da attivista.

Sui social infatti Giorgia Soleri ha fatto e continua a fare una campagna si sensibilizzazione riguardo la vulvodinia. Si tratta di una malattia una malattia che colpisce la parte esterna della vagina – la vulva appunto – ed è caratterizzata da un forte dolore da rendere impossibile compiere anche le azioni più semplici, come sedersi o accavallare le gambe.

La 25enne milanese, soffrendo in prima persona questa patologia, ha cercato di spiegare il disagio che le donne soffrono. La situazione di inadeguatezza che colpisce queste donne è anche dovuta alla scarsa consapevolezza di questa malattia, considerata fino a poco fa solo un problema psicologico delle donne. Questo è dovuto alla la scarsa possibilità di diagnosi della vulvodinia che si presenta specialmente come dolore ma spesso senza effetti visibili.

Corona però nelle sue storie di Instagram (@fabriziocoronareal) Corona ha criticato il femminismo praticato dalla Soleri, commentando negativamente uno scatto di Giorgia Soleri che mostra i peli sotto le ascelle. L’ex paparazzo poi fa notare come nella stessa foto la donna pubblicizzi una tuta sportiva: “La provocazione monetizzata a tutti i costi”, afferma duramente Corona.

A detta del 47enne Soleri cerca di guadagnare facendo l’anticonformista. A controbattere e difendere la sua fidanzata ci ha pensato prontamente Damiano, che dopo qualche giorno di silenzio, dovuto principalmente al viaggio di Giorgia negli Stati Uniti insieme ai Maneskin, Soleri ha citato delle parole scritte da una poetessa e giornalista libanese.

Forse per il fatto di essere una donna in molti credono che la sua libertà sia di loro proprietà. Di questo è cosciente la modella, ma non si scompone, e a tutti coloro che pensano che la sua libertà debba essere posseduta, glielo lascia credere.

Queste parole sembrano proprio essere indirizzate verso Fabrizio Corona, e in molti sostengono Giorgia.“Libertà di decidere chi essere e come esserlo. Diglielo”, ha scritto una follower. Qualcuno è stato più ironico: “Direi che questa è un’asfaltata di grandissima classe”, scrive una fan sotto il post di Giorgia Soleri sul suo profilo Instagram:

