flavia-vento,-“chattavo-con-tom-cruise”:-poi-la-truffa-e-la-richiesta-di-soldi

Flavia Vento non smette mai di stupirci. Nelle ultime ore il nome della show-girl romana è tornato a essere citato sui social e in tv. E perché? Per l’ultima sua disavventura amorosa. Un episodio di puro catfishing, potremmo definirlo. E così Flavia si riscopre vittima di una truffa virtuale a sfondo sentimentale. La quarantaquattrenne romana sarebbe stata raggirata via chat da un finto Tom Cruise. Che prima l’ha fatta innamorare, e poi le ha chiesto del denaro.

Stamattina, in collegamento con Mattino Cinque, è apparsa Flavia Vento per raccontare il raggiro via social subìto negli ultimi mesi. Qualcuno l’ha contattata fingendosi Tom Cruise. Lei c’è cascata, e ha continuato a chattare per mesi (da maggio a ottobre, in pratica). Finché il finto Tom non ha cominciato a chiedere dei soldi. Ed è stato allora che la nostra Flavia, purtroppo, avrebbe cominciato a nutrire qualche piccolo sospetto…

Flavia Vento delusa e raggirata da un finto Tom Cruise

La storiaccia ha avuto inizio a maggio 2021, quando la soubrette Vento aveva deciso di scrivere un commento sul profilo ufficiale di Tom Cruise. Subito dopo, qualcuno l’aveva contattata con un altro account, non ufficiale, ma apparentemente riconducibile all’attore americano di Mission: Impossible. “Ho pensato che fosse davvero lui e ci siamo scambiati il numero di telefono”, ha raccontato Flavia alla Panicucci. “Non ho avuto dubbi sulla sua identità, perché sapeva troppe cose.” Possibile che nessuno, a parte la sua coscienza critica, l’abbia messa in guardia?

La show-girl confessa che qualcuno l’aveva avvertita di non fidarsi. “Le mie amiche mi dicevano di stare attenta, quindi ho provato a videochiamarlo, ma cadeva sempre la linea. Credevo che mi volesse conoscere prima, soltanto in chat”.

Una truffa lunga cinque mesi

I messaggini sono andati avanti per cinque mesi. Flavia Vento si era quasi convinta di essersi ormai fidanzata con Tom. Ma alla fine è riuscita a smascherare l’audace e subdolo truffatore. In che modo? Quando il fake ha cominciato con le richieste di denaro, la Vento ha finalmente fatto due più due. “Ho capito che non era lui, perché mi ha chiesto del denaro”. Tom Cruise, milionario, che chiede soldi a Flavia Vento… Effettivamente c’era qualcosa di strano.

“Mi riempiva di complimenti, mi diceva che assomigliavo al sole e mi chiamava dea. Mi mandava canzoni d’amore stupende. C’erano tante cose che avevamo in comune”, ha continuato Flavia, un po’ dispiaciuta.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Tom Cruise a Roma per girare il nuovo Mission Impossible: tutte le location

“Sono troppo ingenua e sensibile”, ha detto infine Flavia. Non poteva immaginare che una persona fingesse così bene, solo per soldi. O forse, non voleva. Ed è per questo che Flavia si sente vittima di una manipolazione mentale. “Mi sono innamorata”, ha ribadito durante il collegamento.

Ingenua o furbetta?

Federica Panicucci si è a questo punto sbilanciata in una domanda a bruciapelo. Le ha chiesto se aveva fatto partire una denuncia. E Flavia Vento ha risposto: “Non l’ho denunciato… con me è stato dolce e mi ha dato molti consigli… perdono sempre”.

E pure noi perdoniamo Flavia per la sua ingenuità. Così la perdoniamo nel caso stia facendo la furbetta. Sarebbe maligno da parte nostra sospettare che la storia del fake sia tutta un fake solo per tornare a far parlare di sé e farsi ospitare in tv. E se è maligno, lungi da noi qualsiasi pensiero del genere!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓕𝓵𝓪𝓿𝓲𝓪 🧜‍♀️ (@flaviavento7)

The post Flavia Vento, “chattavo con Tom Cruise”: poi la truffa e la richiesta di soldi appeared first on Ck12 Giornale.