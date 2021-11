charlene-di-monaco-“ha-fatto-perdere-le-tracce”:-condizioni-drammatiche,-la-fonte-reale-confessa

Mistero e angoscia, queste le due parole che meglio di tutte descrivono il caso di Charlene di Monaco, di fatto sparita dopo il suo ritorno a Monaco, dopo soli dieci giorni e dopo otto lunghi mesi in Sudafrica. Toccanti le immagini dei figli, i gemelli Gabriella e Jacques, affacciati alla finestra di palazzo Grimaldi per la Festa nazionale con tanto di cartelli: “Mamma ci manchi”, “Ti vogliamo bene”. Come sta la principessa? Dove risiede? Le fonti ufficiali, ovviamente, tacciono.

Sul destino di Charlene Wittstock si inseguono numerose versioni. Ma stando a persone vicine alla famiglia reale, sarebbe di nuovo “all’estero per cure specialistiche, a causa della sua estrema debolezza”, in una località tenuta segreta. E sarebbe quindi la seconda volte che la “principessa triste” fa perdere le sue tracce. Volontariamente? O per volontà dei reali? Insomma, il mistero è fitto. Ma ora la pista più accreditata pare quella che la colloca all’estero, per ricevere nuove cure.

Alberto al magazine People aveva confermato che “dopo poche ore” dal suo ritorno a Monaco era apparso chiaro come sua moglie non stesse bene, “era esausta fisicamente ed emotivamente”, incapace insomma di affrontare la serratissima vita pubblica di una principessa. E ancora, le indiscrezioni sul fatto che in Sudafrica fosse “quasi morta”, poiché impossibilitata a mangiare cibi se non liquidi. “Ha perso quasi metà del suo peso”, ha aggiunto una fonte anonima. Insomma, i dubbi restano. E resta soprattutto la paura: che fine ha fatto Charlene? Che fine farà? Quali le sue vere condizioni?